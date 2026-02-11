"Joško Lokas svakom branitelju zahvali na njihovoj žrtvi!": Sladoljevom objavom zapaljene društvene mreže

Nova objava Marka Sladoljeva, predsjednika kluba MOST-a u skupštini Grada Zagreba i nekadašnjeg vjeroučitelja izazvala je velik odjek u javnosti.

Sladoljev se ovoga puta oglasio na Facebooku, komentirajući televizijski kviz 'Potjera', pri čemu se osvrnuo na postupak voditelja Joška Lokasa.

"Joško Lokas svakom branitelju, natjecatelju ‘Potjere‘, zahvali na njihovoj žrtvi! Izvrstan voditelj s osjećajem za ono što je bilo!", navodi Marko Sladoljev.

"Potjera" je jedan od najgledanijih televizijskih kvizova u Hrvatskoj, a emitira se na programu HRT-a. Kviz vodi Joško Lokas, dok se natjecatelji suočavaju s iskusnim lovcima, poznatim kvizašima. Emisija se temelji na brzini, znanju i taktici, a često donosi napete i neizvjesne završnice.

Zbog dinamike igre i zahtjevnih pitanja, 'Potjera' redovito izaziva reakcije gledatelja na društvenim mrežama. U završnoj potjeri tim natjecatelja zajednički pokušava pobijediti lovca i osvojiti prikupljeni iznos.