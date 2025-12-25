Close Menu

Joško Jeličić: "Taj dečko ne može čuvati ni gumenu patku. Sad je zaboravio na Livaju..."

Nije baš oduševljen

Dinamo nakon prometnog ljetnog mercata neće mirovati ni ove zime, očekuje se dolazak Dominika Livakovića, a mogli bi posegnuti i za novim rješenjem na problematičnoj poziciji.

Trener Mario Kovačević nema puno izbora na desnom beku, Moris Valinčić je zadobio frakturu metatarzalne kosti stopala i njegov povratak u puni trening očekuje se tek sredinom siječnja, tako da na raspolaganju ima tek mladog Nou Mikića.

Tu je i zaboravljeni Ronael Pierre-Gabriel, ali on je ove polusezone skupio tek 24 minute u najvećem derbiju hrvatskog nogometa protiv Hajduka. Modri bi stoga mogli krenuti po novog igrača koji bi pojačao konkurenciju, a u kuloarima se pojavilo ime Paula Tabinasa.

Radi se o 23-godišnjem desnom beku Vukovara kojeg jako dobro poznaje i šef Dinamove škole nogometa Alberta Capellas. Bio mu je izbornik u reprezentaciji Filipina i preporučio ga je Zvonimiru Bobanu, ali nisu baš svi oduševljeni njime:

"Taj dečko u fazi obrane ne može čuvati gumenu patku. Sad je zaboravio na Livaju koji mu je zabio pobjednički pogodak", kazao je bivši nogometaš, a danas stručni komentator Joško Jeličić.

Tabinas je ove sezone nastupio u devet od mogućih 18 utakmica HNL-a za Vukovar, a upisao je i jednu asistenciju. Prema Transfermarktu vrijedi 200 tisuća eura, piše Gol.hr.

