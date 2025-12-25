Joško Jeličić: "Taj dečko ne može čuvati ni gumenu patku. Sad je zaboravio na Livaju..."

Dinamo nakon prometnog ljetnog mercata neće mirovati ni ove zime, očekuje se dolazak Dominika Livakovića, a mogli bi posegnuti i za novim rješenjem na problematičnoj poziciji.

Trener Mario Kovačević nema puno izbora na desnom beku, Moris Valinčić je zadobio frakturu metatarzalne kosti stopala i njegov povratak u puni trening očekuje se tek sredinom siječnja, tako da na raspolaganju ima tek mladog Nou Mikića.

Tu je i zaboravljeni Ronael Pierre-Gabriel, ali on je ove polusezone skupio tek 24 minute u najvećem derbiju hrvatskog nogometa protiv Hajduka. Modri bi stoga mogli krenuti po novog igrača koji bi pojačao konkurenciju, a u kuloarima se pojavilo ime Paula Tabinasa.

Radi se o 23-godišnjem desnom beku Vukovara kojeg jako dobro poznaje i šef Dinamove škole nogometa Alberta Capellas. Bio mu je izbornik u reprezentaciji Filipina i preporučio ga je Zvonimiru Bobanu, ali nisu baš svi oduševljeni njime:

"Taj dečko u fazi obrane ne može čuvati gumenu patku. Sad je zaboravio na Livaju koji mu je zabio pobjednički pogodak", kazao je bivši nogometaš, a danas stručni komentator Joško Jeličić.

Tabinas je ove sezone nastupio u devet od mogućih 18 utakmica HNL-a za Vukovar, a upisao je i jednu asistenciju. Prema Transfermarktu vrijedi 200 tisuća eura, piše Gol.hr.