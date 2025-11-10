Joško Jeličić: Ovo je najgori potez ikad u SHNL-u! Treba ga biti sramota

Utakmicu Gorice i Vukovara obilježilo je nesportsko ponašanje jednog igrača Vukovara. Igrala se 72. minuta kada je Gorica preko Čuića stigla do pogotka za 1:1, barem se tako činilo. Čuić je želio odmah uzeti loptu, ali vratar Vukovara Bulat mu nije dao na što je situacija zaiskrila.

Reagirao je stoper Tadić koji je došao do Čuića. U međuvremenu je pogodak poništen zbog zaleđa u začetku akcije, ali je sudac Melnjak otišao do VAR monitora.

U početku nikome nije bilo jasno što se točno provjerava, ali ponovljena snimka je otkrila najodvratniji potez ove sezone SHNL-a. Naime, nakon kratkog naguravanja, Tadić je pljunuo prema Čuiću. Sudac Melnjak je nakon pregleda snimke opravdano stoperu Vukovara pokazao crveni karton.

'Ovo je najgori potez otkad ja pratim HNL. Za svaku osudu. Vjerojatno su ga iznenadile kamere, a on ih je vidio zadnji puta kod Nuštra kad je vozio brzo. Treba ga biti sramota. Pogotovo i ova reakcija poslije, gdje se pravi kako se pravi. Treba se ispričati i raditi na sebi kako se ovo nikad više ne bi ponovilo. Jer ne postoji ništa gore od ovoga što je on napravio', rekao je Jeličić, piše tportal.