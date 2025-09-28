Joško Jeličić o suđenju: Gospodo, je l' se vi sprdate s nama? Ovo je uvreda za našu inteligenciju!

Joško Jeličić je u svom stilu komentirao dvojbenu situaciju oko zaleđa kod prvog gola Hajduka.

Gospodo iz VAR sobe, jel se vi sprdate s nama? Vrijeđate našu inteligenciju. Znam da će 'bezgrešni' opravdati svoje 'apostole', ali ovo je podcjenjivanje naše inteligencije. Ja znam da se suci boje Livaje, ali da ih se boji i VAR, to nisam znao. Naša liga ovo sebi ne smije dozvoliti!', jasno je kazao Joško Jeličić pa nastavio:

'Ako ćemo zagovarati transparentnost, ona mora biti maksimalna. Lokomotiva, trener i igrači nisu zaslužili da se situacija rješava na ovaj način. Naravno, postoji mogućnost da nije bilo zaleđe, iako je to vjerojatnost kao da će meni narasti biceps. Ovo je nedopustivo, ulažemo u VAR, marketing, prava... Ove stvari se ne smiju događati!'

'Bilo je čudno da nisu pokazali poziciju Livaje, nego samo Rebićevu. Vidimo da je ovo sve blizu... Zašto se nije pokazalo čisto ako već imamo tu tehnologiju? Isto tako, moram reći da je Rebićeva reakcija bila sjajna, to mogu samo pravi majstori. Mislim da je Garcijina promjena formacije dijelom stigla i zbog Rebića. Najgore je kad se vuku repovi, a imamo tehnologiju i uvjete da se ove stvari ne događaju', rekao je Hrvoje Vejić.

Voditeljica Studio SHNL MAXSport televizije Valentina Miletić potvrdila je da su tražili službenu snimku iz VAR sobe, ali je nisu dobili, piše tportal.