Joško Gvardiol je slomio nogu: "Dugo ga neće biti"

Joško Gvardiol zadobio je prijelom tibije na desnoj nozi te ga očekuje operativni zahvat i višemjesečni oporavak, zbog čega je njegov nastup na Svjetskom prvenstvu doveden u ozbiljan upitnik. Iako zasad nema službenih prognoza o povratku na teren, oporavak od ovakve vrste ozljede u pravilu traje između tri i šest mjeseci, ovisno o težini prijeloma i tijeku rehabilitacije.

Nakon potvrde dijagnoze prvi se put oglasio i trener Manchester Cityja Pep Guardiola, koji je uoči utakmice protiv Brighton & Hove Albion bio vrlo suzdržan. Na pitanje o stanju hrvatskog braniča kratko je odgovorio: “Dugo ga neće biti.”

Kasnije je ipak dodao kako vjeruje u širinu momčadi unatoč brojnim izostancima. "Zadovoljan sam ekipom koju smo imali prije sezone i onom koju imamo sada. Želimo Jošku i Rubenu (Diasu) što brži povratak, kao i Johnu (Stonesu). Igrači iz Afrike će se vratiti, moramo preživjeti ovaj period i ići dalje", poručio je Guardiola.