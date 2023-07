Joško Gvardiol ima novi klub?

Fabrizio Romano objavio je danas da je Joško Gvardiol novi igrač Manchester Cityja. Talijanski novinar specijaliziran za transfere objavio je da su se Leipzig i Manchester City konačno dogovorili oko odštete i da je Gvardiol već odradio prvi dio liječničkih pregleda.

EXCLUSIVE: Joško Gvardiol to Man City, here we go! Agreement reached on the fee between City and Leipzig 🔵🇭🇷

🚨 Understand Gvardiol has completed the first part of medical tests today — deal on the verge of being signed.

Gvardiol agreed personal terms one month ago with City. pic.twitter.com/njylKAxYAU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023