JOŠ TRI DANA "PASJIH" VRUĆINA, PA POTPUNI OBRAT Što nam točno donosi sredozemna ciklona? Očekujte nevrijeme u noći na utorak

Aktualni toplinski val, treći ovog ljeta, danas je ušao u sedmi dan. Jučer je najtoplije bilo na Mljetu gdje je izmjereno 40,2°C, što je najviša datumska temperatura zraka izmjerena bilo gdje u Hrvatskoj. Ranije je 40,1°C izmjereno u Belju i to 24.8.2012.

Dalmacija ima najtopliju treću dekadu kolovoza od početka službenih meteoroloških mjerenja. Nije zabilježen apsolutni rekord, ali se bilježi niz datumskih rekorda, a dugotrajnost ovog toplinskog vala je vrlo izražena. U Dalmaciji bi aktualni toplinski val treba potrajati još četiri dana.

Velike vrućine zadržat će se još danas i sljedeća tri dana, a onda nas očekuje značajna promjena vremena. Naime, već za sedam dana počinje klimatološka jesen, a aktualni val vrućina završit će se sredozemnom ciklonom koja do našeg područja stiže u noći s ponedjeljka na utorak.

Ova ciklona formirat će se u nedjelju nad zapadnih Sredozemljem, u ponedjeljak će se centrom naći nad sjevernom Italijom gdje će joj tlak pasti ispod 1000 hektopaskala na razini mora, a u utorak će se centrom naći nad Jadranom gdje će se potom postupno popunjavati.

Danas nas očekuje vedro vrijeme. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab maestral. Minimalnu jutarnje temperature zraka u Zagori od 17 do 22°C, uz obalu i na otocima od 22 do 27°C. Najviše dnevne temperature od 32 do 37°C.

Vedro će biti i tijekom subote. Vjetar slab, noću tiho ili burin, danju tiho ili slab maestral. Minimalnu jutarnje temperature zraka u Zagori od 17 do 22°C, uz obalu i na otocima od 22 do 27°C. Najviše dnevne temperature od 31 do 36°C.

Stabilno vrijeme nas očekuje i tijekom nedjelje. Uz vedro vrijeme vjetar će biti slab ili će biti tiho. Minimalnu jutarnje temperature zraka u Zagori od 16 do 21°C, uz obalu i na otocima od 21 do 26°C. Najviše dnevne temperature od 29 do 34°C.

Ciklona će sve naglašenije djelovati na vrijeme na Jadranu tijekom ponedjeljka. Ipak, veći dio dana bit će suh, osobito na jugu. Tijekom dana sa zapada će biti sve više oblaka, a kiša, pljuskovi i grmljavina prvo će zahvatiti sjeverni Jadran i sjevernu Dalmaciju. Navečer, a osobito u noći na utorak kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatit će i ostatak Dalmacije. Kasno navečer mjestimice se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme s većim količinama oborine u kratko vrijeme, a lokalno je moguća tuča. Zapuhat će umjereno do pojačano jugo, kasno navečer na sjevernom Jadranu levant. I dalje vrlo toplo i vruće s najvišim dnevnim temperaturama od 28 do 33°C, ali se krajem dana sa zapada očekuje postupan pad temperature zraka.

U utorak i srijedu promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Bit će izrazito nestabilno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, ponegdje i jače neverine. Dok će na sjevernom Jadranu zapuhati umjerena do jaka bura, u Dalmaciji će dominirati jugo i levant. Bit će svježije u odnosu na prethode dane, iako ne puno. Najviše dnevne temperature većinom od 23 do 29°C.

Stabilnije vrijeme vjerojatno nas očekuje u drugom dijelu sljedećeg tjedna. Ljetu sigurno nije kraj, no najveće vrućine završit će nadolazećom ciklonom.