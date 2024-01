Još jedna 'zvijezda' se vratila u HNL. Je li on veliko pojačanje?

Mirko Marić je novi igrač Rijeke i bit će predstavljen u 13:30 na Rujevici. Bivši 28-godišnji napadač Osijeka na Rujevicu dolazi na posudbu iz Monze do kraja sezone. Marić je u Monzi imao ugovor do ljeta 2026. godine i najvjerojatnije ga je sporazumno raskinuo s Talijanima.

Marić je u 113. nastupa za Osijek do 2020. godine zabio 53 gola uz 18 asistencija. U sezoni 2019./2020. u 40 utakmica zabio je 22 gola uz šest asistencija i to mu je omogućilo transfer u Italiju za sedam milijuna eura. No, u Berlusconijevom drugoligašu, koji je napadao plasman u Serie A nije se naigrao, piše Index.

Zabio samo tri gola

U tri i pol godine upisao je samo 33 nastupa uz tri gola i dvije asistencije, a ove sezone nije ozbiljno igrao. Samo jednom je bio u početnoj postavi, igrao je u samo deset utakmica, a zabio je samo Cagliariju u studenom.

U Rijeci će imati veliku konkurenciju u Franji Ivanoviću i Jorgeu Obregonu, koji su bili prvi Sopićevi izbor ove sezone. Dobra vijest za Rijeku je da Marić dolazi u punom trenažnom procesu i da u sastavu može biti već u nedjelju kad na Rujevici gostuje Istra.

