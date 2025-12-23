Još jedna zemlja želi ukinuti ograničenje brzine na autocesti

Njemačke autoceste su stekle gotovo mitski status, što zbog same mreže, a što zbog i određenih pravila koja ondje vrijede. Naime, poznato je kako na određenim dijelovima njemačkog Autobahna ne postoji ograničenje brzine te se možete voziti koliko god vam brzo dozvoljava vaš automobil. Takvu praksu bismo sada mogli vidjeti i u još jednoj zemlji, ali uz jedan važan uvjet.

Postoje iznimke

Tako bi, uz Njemačku, američka savezna država Arizona trebala postati raj za ljubitelje brzine. Ondje je naime predložen zakon kojim bi se, u određenim situacijama, ukinula ograničenja brzine.

Zastupnik Nick Kupper autor je ovog prijedloga kojeg je nazvao – Zakon o razumnoj i opreznoj međudržavnoj vožnji. Prijedlog zakona omogućio bi ravnatelju državnog Ministarstva prometa da dijelove autocesta u državi označi kao "zone bez ograničenja brzine". Tekst jasno daje do znanja da to označava mjesto "gdje se ne primjenjuje maksimalno ograničenje brzine na motorna vozila", prenosi Fox. Naravno, postoje neke iznimke. Tako na primjer teretna vozila ne smiju ići punom brzinom. No najveća iznimka je ta da bi pravilo "zone bez ograničenja brzine" vrijedilo samo tijekom dana. Točnije, primjenjivalo bi se samo od 30 minuta prije izlaska sunca do 30 minuta nakon zalaska sunca. Dakle, nisu dopuštene vožnje najvećom brzinom tijekom noći, kada bi ograničenja bilo 80 milja na sat, odnosno 128 km/h.

Postoje i druge iznimke, poput one da zona bez ograničenja ne smije biti blizu mjesta s više od 50.000 ljudi, mora imati stopu prometnih nesreća ispod državnog prosjeka te se strogo navodi pravilo o zabrani zadržavanja u lijevoj preticajnoj traci.

"Te su zone sigurnije"

Kupper je rekao da je njegov prijedlog zakona sličan praksama u Njemačkoj. "Ondje otprilike 83% vozača vozi oko 120 km/h jer se tako osjećaju ugodno. Vozači u tim zonama obično održavaju bližu relativnu brzinu jedni drugima u usporedbi sa zonama ograničenja brzine, što je glavni faktor zašto su te zone zapravo sigurnije", naveo je. Ako zakon dođe na snagu započet će s jednogodišnjim pilot projektom. Odredio bi se dio međudržavne ceste I-8, a točna dionica bit će naknadno određena. Trasa autoceste uglavnom prolazi kroz prostrana pustinjska područja.

Trenutno je najviša granica za brzinu u Arizoni 75 mp/h, odnosno 120 km/h, na ruralnim međudržavnim cestama, prenosi Automobiliona.