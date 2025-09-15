Još jedna tragedija na cesti: Smrtno stradao 80-godišnji vozač

U prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak dogodila u mjestu Vidovec nedaleko Varaždina, smrtno je stradao 80-godišnji vozač, potvrdili su iz Policijske uprave varaždinske.

Do nesreće u kojoj su sudjelovala dva vozila je došlo na državnoj cesti DC-35, koja je nakon sudara zatvorena za promet, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Promet na tom dijelu ceste obustavljen je od 16 sati, a reguliraju ga policijski službenici na terenu.

Uz policiju, na mjesto nesreće stigle su i ostale hitne službe, a u tijeku je očevid kojim se nastoji utvrditi točne okolnosti nesreće.