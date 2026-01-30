Close Menu

Još jedna smrt na cesti: Smrtno stradao 63-godišnji vozač

Nastavio se crni niz na hrvatskim cestama

Danas, 30. siječnja nešto poslije 13 sati u Čakovcu, 63-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom, čakovečkih registarskih oznaka, Zrinsko-frankopanskom ulicom. U jednom trenutku na ravnom dijelu prometnice, iz zasad nepoznatih razloga, u potpunosti je automobilom prešao na suprotnu prometnu traku, gdje se direktno sudario s osobnim automobilom, koprivničkih registarskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjer upravljao 76-godišnji vozač, izvijestila je PU međimurska. 

Na mjesto događaja izašli su članovi tima hitne medicinske pomoći, no nažalost nakon pokušaja reanimacije konstatirana je smrt 63-godišnjeg vozača. Zbog zadobivenih ozljeda u čakovečku bolnicu prevezen je 76-godišnji vozač, gdje mu je pružena liječnička pomoć, dok će se ozljede naknadno okvalificirati.

Zbog obavljanja očevida Zrinsko- frankopanska ulica između raskrižja s Vukovarskom ulicom i raskrižja s Ulicom Tome Masaryka, Svetojelenskom cestom i Ulicom ZAVNOH-a, zatvorena je za sav promet, koji se odvija okolnim prometnicama. Zbog stvaranja prometnih gužvi u centru Čakovca pozivamo sve vozače i ostale sudionike u prometu na strpljenje te dosljedno poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije, kao i znakova koje upućuju policijski službenici.

Tijelo preminulog vozača bit će prevezeno je na Odjel patologije Županijske bolnice Čakovec, gdje će se obaviti obdukcija, nakon čega slijedi kvalifikacija događaja.

