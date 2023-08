JOŠ IMA NADE Niste uspjeli kupiti ulaznice za utakmicu Hajduka i PAOK-a? Evo kako bi mogli do njih...

Hajduk je rasprodao sve dostupne ulaznice za utakmicu s grčkim PAOK-om na Poljudu u trećem pretkolu Konferencijske lige. Prva je to europska utakmica Hajduka ove sezone. Susret je na rasporedu 10. kolovoza s početkom u 21 sat. Prodaja ulaznica za taj dvoboj započela je u 9 sati, a pred Poljudom su nastali ogromni redovi i ulaznice su se brzo prodale.

Ipak, to nije kraj prodaje ulaznica na Poljudu. Potpuno je izvjesno da će UEFA zabraniti gostujuće navijače na obje utakmice Hajduka i PAOK-a pa će se time otvoriti mogućnost Hajduku da i ulaznice za južnu tribinu ustupi svojim navijačima. Tako će, čim dođe odluka UEFA-e, u prodaju biti puštene još dvije tisuće ulaznica za Jug, piše Index.

Kada se i to rasproda, a potpuno je jasno da hoće s obzirom na to da je preko 30 tisuća ulaznica planulo u nešto više od četiri sata, Poljud će biti na povijesnoj razini popunjenosti. Ne pamti se kada je Poljud bio rasprodan u toj mjeri da sve tribine budu popunjene do posljednjeg mjesta, bez ijedne tampon-zone na stadionu.