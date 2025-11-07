Još danas sunčano, za vikend stižu oblaci: Evo kada je najizglednija kiša

Nekoliko dana trajala je situacija u kojoj je unutrašnjost zemlje bila toplija od Jadrana, barem danju, no to se jučer promijenilo i vratilo na "normalu". Dalmacija je u četvrtak bila najtopliji dio zemlje, a Hvar najtopliji grad s izmjerena 22 stupnja Celzijusova.

Sunčano ili pretežno sunčano bit će još danas. Ujutro će u nekim kotlinama Dalmatinske zagore biti magle. Navečer na moru naoblačenje, tek ponegdje na otocima može biti rosulje. Ujutro tiho ili burin, danju će na moru zapuhati slabo jugo, prestat će navečer. Podno Velebita bura. Minimalne jutarnje temperature zraka od -1 do 7°C u Dalmatinskoj zagori, od 8 do 13°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 16 do 21°C.

Subota donosi više oblaka, a zapadnije od Zadra bit će djelomično sunčano. Iako će većinom biti suho, u srednjoj i osobito južnoj Dalmaciji povremeno može biti slabe kiše. Puhat će slaba do umjerena bura. Jutro malo toplije, najviše dnevne temperature od 14 do 19°C.

U nedjelju umjereno do znatno oblačno. Povremeno će biti kiše, češće u drugom dijelu dana i osobito navečer, na jugu može i zagrmjeti. Puhat će umjerena do pojačana bura i bit će malo svježije.

U ponedjeljak i dalje pretežno oblačno uz slabu do umjerenu buru. Veći dio dana bit će suho, ali još u početku može biti slabe i prolazne kiše. Bit će malo svježije.

Od utorka stabilno, a od srijede do kraja tjedna sunčano s ugodnim dnevnim temperaturama, ali i prohladnim jutrima. Novo jugo očekuje se tek krajem sljedećeg tjedna.