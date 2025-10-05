Jordan Peterson je teško bolestan

Kanadski psiholog i autor bestselera Jordan Peterson već se dulje vrijeme suočava s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama, otkrila je njegova kći Mikhaila Peterson u objavi na društvenoj mreži X.

Mikhaila je navela da se njezin otac oporavlja polako i teško, uz naglasak da će njegov povratak u javnost potrajati.

“On se oporavlja iz dana u dan, ali sporo i zastrašujuće. Neće se vratiti još barem nekoliko mjeseci, možda i dulje”, napisala je.

Dodala je kako liječnici još uvijek nisu postavili konačnu dijagnozu. Prema njezinim riječima, simptomi upućuju na kronični upalni odgovor (CIRS), no ni to nije potvrđeno.

“Izgleda kao ozbiljan CIRS i mnogo loše sreće. Ili smo pod duhovnim napadom. Ili oboje”, poručila je Mikhaila.

Niz zdravstvenih drama u obitelji

Petersonova kći opisala je i niz dramatičnih događaja koji su u kratkom razdoblju pogodili njezinu obitelj.

“U lipnju je moja beba Audrey gotovo umrla od zatajenja srca bez poznatog razloga. U srpnju se tata razbolio i došao živjeti kod nas, a ubrzo je završio u bolnici. Tog istog dana, dok su ga hitno prevozili, Audrey se ponovno zacrnila u licu kod kuće i opet je završila u drugoj bolnici”, navela je.

Dodala je kako su se ta dva događaja dogodila u razmaku od svega nekoliko sati, nazvavši cijelu situaciju “nadrealnim slijedom događaja”.

Unatoč svemu, nastavlja raditi na očevim projektima

Unatoč teškom razdoblju, Mikhaila ističe da ne odustaje od projekata povezanih s imenom svoga oca.

“Nastavljamo punom snagom s Peterson Academyjem i širimo njegovu poruku dok se oporavlja. Nećemo dopustiti da nam demoni stanu na put”, napisala je u emotivnom obraćanju.

Objavu je zaključila pozivom na molitvu i citatom iz Biblije, navodeći redak iz Poslanice Efežanima 6:12, koji govori o borbi “ne protiv krvi i tijela, nego protiv duhovnih sila zla”.