Jones: I dalje je u planu borba protiv Miočića. Vjerujem da će se to dogoditi

Jedan neoprezan pokret na treningu bio je dovoljan da Jon Jones otpadne s programa UFC 295 priredbe koja se 11. studenog održava u New Yorku.

Jones je u Madison Square Gardenu trebao braniti pojas prvaka teške kategorije protiv Stipe Miočića.

No ozlijedio je rame na treningu te je morao otkazati svoj nastup u jednoj od najvećih borbi koja se trebala održati ove godine.

Jones se u video poruci na Instagramu prvi put obratio fanovima nakon što se ozlijedio, javlja Cro Ring.

– Vrlo tužna situacija koja me jako uznemirila. U životu sam svašta prošao, pa i ozljede su dio toga. Želim zahvaliti UFC-u što me je doveo do jednog od najboljih liječnika u zemlji dr. Neala ElAttrachea – kazao je Jon Jones.

Dr. ElAttrache je poznati ortopedski kirurg koji je operirao i radio s mnogim vrhunskim sportašima. Nedavno je operirao bivšeg UFC-ovog prvaka Jamahal Hilla, koji je u srpnju ozlijedio Ahilovu tetivu.

Jon Jones se ispričao Stipi Miočiću što je meč otkazan, ali se nada kako će UFC ponovno dogovoriti njihov okršaj kada zaliječi ozljedu.

– Zahvalan sam Stipi Miočiću što je uložio mnogo truda u pripremama za našu borbu. Sada me čeka operacija i oporavak, te se što prije se vratiti u akciju. I dalje je u planu borba protiv Miočića. Vjerujem da će se to dogoditi – istaknuo je Jon Jones i dodao:

– Prvo operacija, pa oporavak sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala svima koji su mislima uz mene. I još jednom iskrena isprika navijačima. Bila mi je velika obaveza doći u Madison Square Garden. Nadajmo se da će vam ovi drugi teškaši, Aspinall i Pavlovič, prirediti sjajnu predstavu. Možda se vidimo New Yorku…

Glavni meč UFC 295 priredbe bit će za naslov u poluteškoj kategoriji između Jirija Prochazke i Alexa Pereire, dok će se u sunaslovnoj borbi obračunati Sergej Pavlovič i Tom Aspinall u dvoboju za pojas privremenog prvaka teške divizije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Bony (@jonnybones)