Jole otkrio detalje sa svadbe sina izbornika Zlatka Dalića

Popularni Jole je ovih dana predstavio slavljenički videospot 'Sretan tebi rođendan', čija je glavna zvijezda pjevačev sin Ivan Luka. U razgovoru za In Magazin, kralj zabave je među ostalim, otkrio je kako bilo pjevati na svadbi sina izbornika Zlatka Dalića, što misli o fenomenu Aleksandre Prijović te kako to da se baš nikad nije posvađao sa suprugom Anom.

Zarazni su ovo stihovi nove rođendanske pjesme u izvedbi Jole i Čarobnih animatora, uz koju će sigurno mnoga djeca, ali i oni stariji, puhati svjećice na slavljeničkoj torti.

'Dugo, 20-30 godina ja mislim od Fantoma nije bilo neke lijepe rođendanske pjesme', kaže Jole.

U videospotu 'Sretan tebi rođendan' pojavljuju se tri generacije muškaraca u obitelji Čagalj - pjevač, njegov otac Ivan i maleni nasljednik Ivan Luka.

'A pošto mali uvijek voli nešto plesati i pjevati, a moj otac isto kad mu dođe društvo voli kuhati, peći, i tako da smo i kroz spot onda prenijeli priču kao tri generacije', objasnio je.

Za scenarij spota zaslužna je Jolina lijepa supruga Ana, s kojom je u braku 17 godina i s kojom se, kaže, nikada nije posvađao.

'A nemamo se kad ni posvađat. Možda kad bi trebalo nešto izbiti, ja taman odem na put dva-tri dana, dok se to sve ohladi, ali iskreno nismo, nismo', tvrdi.

Ovaj skladni par uživa u ulozi roditelja, a u odgoju četvero djece ipak je malo stroža majka.

'Ne znam ja ću, karikiram, ako je mama rekla do 23 sata, ja ću reć aj do 23.30 ili ako je mama rekla pojedi cijelu juhu, ja ću ako je ostalo tri žlice reć što ima veze', kaže.

A uz obitelj, njegov život su glazba, putovanja i turneje, pogotovo kad zna da ga je na pojedinim nastupima dočekalo više publike nego što ta sredina ima stanovnika.

Najveći zabavljač na estradi već je 20-ak godina jedan od najtraženijih izvođača na pirevima.

'Moje kolege koje danas to rade i dolaze na svadbe, oni su se blago rečeno zgražali kako netko može pjevati ispod šatora na Danima piva, vina, na svadbama. I sad zadnjih 5-10 godina nema mog kolege koji ne nastupa', kaže.

Jole je nedavno zapjevao i na svadbi sina izbornika Zlatka Dalića, Tonija.

'Ma bilo je odlično, fenomenalno. Ekipa brutalna, zezancija, kultura, odlično imanje. Krušku iz Latina dugo nisam vidio, on je odsvirao prvi ples i par pjesama pa Mate Grgat. Baš je bio spoj svega. I izbornik nam je plesao iako je bio umoran', priča Jole.

Iskreni Zagvožđanin je komentirao i fenomen Aleksandre Prijović.

'Poanta je da cura po meni radi odlične pjesme, odličnu produkciju u tom žanru i odlično pjeva. I mislim da je onako jedna normalna, pristojna osoba. Evo, ne znam sve se to nekako spojilo, ali bez obzira na to sve ako bude i peta arena puna, to je nekih 80-90 tisuća ljudi. To je stvarno fenomen i evo, ja joj mogu samo ovim putem čestitati od srca', kaže.