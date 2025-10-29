Jole o vojnom roku: "Naučiš složit majicu, živit bez mame, očistit. To se zove muškost"

Vijest o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj pokrenula je lavinu komentara, a u raspravu se uključio i pjevač Joško Čagalj Jole, koji je svojim čvrstim stavom iznenadio mnoge

Odluka da se od početka 2026. godine u Hrvatsku vraća obavezni vojni rok jedna je od najvrućih tema u javnosti. Dok jedni pozdravljaju ovu mjeru kao nužan korak za jačanje discipline i domoljublja, drugi je smatraju zastarjelim konceptom. Svoje mišljenje o svemu dao je i popularni pjevač Joško Čagalj Jole, koji je u razgovoru za Happy FM bez zadrške podržao povratak ročnika u vojarne, prisjećajući se pritom i vlastitog iskustva.

- Jesam, podržavam uvođenje vojnog roka. Što se tiče nekog kodeksa, odgoja, domoljublja, to su važne stvari. Treba se naučiti malo živjeti bez mame i tate, naučiti složiti majicu kad ideš na put, spakirati kufer kada putuješ negdje s prijateljima ili s obitelji. Da naučiš očistiti nešto, da naučiš zašiti dugme. Ja, evo, nisam zašio dugme ima 30 godina - iskreno je priznao Jole, ističući kako vojska mlade uči osnovnim životnim vještinama i samostalnosti koje su ključne za odrastanje.