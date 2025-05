JOKER FASHION PORTFOLIO: Udvoje je bolje!

U mjesecu veljači sve je u znaku ljubavi. Valentinovo nam dođe kao idealan podsjetnik kako je ljubav pokretač svega, a snazi tog osjećaja ne može odoljeti ni moda.

Ima nešto lijepo u tome kada žena i muškarac usklade svoje odjevne kombinacije i tako harmoniju svog odnosa prenesu na svoj modni izričaj. Stoga je i prvi ovogodišnji Jokerov modni editorial posvećen upravo modno usklađenom paru.

Jokerov modni tim složio je četiri savršeno usklađena outfita za nju i njega kroz četiri odabrana stila – od jednostavnog basic izdanja, preko trendovskog streatweara, zanimljivog preppy looka, do elegantnog crnog glam izdanja.

Kako izgledaju četiri izdanja modno usklađenog para pogledajte u nastavku.

BASIC LOOK

Nema nam dražeg komada odjeće od dobro odabranih traperica koje možemo nositi u svim prilikama. Ako bismo trebali izdvojiti kombinaciju na koju prvu pomislimo kad je u pitanju basic odijevanje, bio bi to svakako jeans i bijela košulja ili majica. Ovo je kombinacija u kojoj se jednako dobro osjećaju i izgledaju muškarci i žene, pa je to prava prilika da se bez puno truda modno uskladite sa svojim partnerom u ovom jednostavnom stylingu. Stilistica Jokera u ovaj je modni duel dodala i dva modna klasika koje jednako vole i on i ona: trendi bomber jaknu i najpoznatije unisex sunčane naočale.

svijetli jeans Only 49,99 eur

49,99 eur tamni jeans Levi’s, Europa 92 109,99 eur

košulja Mona 114,90 eur

114,90 eur t-shirt Diesel, Fashion&Friends 75,00 eur

bež jakna Alpha Industries, Vandal Shop 179,99 eur

179,99 eur modra jakna Alpha Industries, Vandal Shop 199,99 eur

naočale Izipizi, Vandal Shop 46,99 eur

bijele tenisice Diesel, Fashion&Friends 180,00 eur

180,00 eur bordo tenisice Diadora, Vandal Shop 99,99 eur

STREETWEAR LOOK

Još jedan stil koji su rado prigrlili muškarci i žene svakako je popularni streetwear, pa ga je i Jokerov modni tim dodao na listu ovog modnog pregleda. Hoodice i sweatshirti, hlače oversized kroja, bomber jakne i popularne šilterice naći će se podjednako u muškom i ženskom ormaru, jer ih uvijek rado biramo kada želimo izgledati dobro bez puno truda. Odaberite i vi novu hoodicu po uzoru na onu vašeg partnera, posudite šiltericu iz njegovog ormara ili otiđite zajedno u kupnju hit modela tenisica koje oboje volite i podignite vašu (modnu) vezu na novi nivo.

ženska jakna Marella 369,00 eur

369,00 eur muška jakna Alpha Industries, Vandal Shop 229,99 eur

ženske hlače Mango 49,99 eur

49,99 eur muške hlače Replay 177,00 eur

177,00 eur ženske tenisice New Balance, Shoetique 190,00 eur

190,00 eur muške tenisice New Balance, Snipes 189,00 eur

ženska majica Guess, Fashion&Friends 70,00 eur

70,00 eur muška majica Cruyff, Shoetique 99,95 eur

99,95 eur ženska šilterica Snipes 25,99 eur

25,99 eur muška šilterica Shoetique 50,00 eur

ženske sunčane naočale Izipizi, Vandal Shop 57,99 eur

57,99 eur muške sunčane naočale Izipizi, Vandal Shop 46,99 eur

46,99 eur prsten Liu Jo, Pavlinović Designer Jewelry 39,00 eur

39,00 eur naušnice Liu Jo, Pavlinović Designer Jewelry 39,00 eur

sat Patroville De France, Pavlinović Designer Jewelry 229,00 eur

ženski sat G-Shock, Pavlinović Designer Jewelry 106,00 eur

106,00 eur muške tenisice New Balance, Snipes 189,00 eur

189,00 eur ženske tenisice New Balance, Shoetique 190,00 eur

PREPPY LOOK

Najbolju priliku za modni sklad partnera pruža jedan bezvremenski stil koji već godinama ne izlazi iz mode. Preppy estetika, koja datira iz Amerike 1960-ih, omiljen je izbor modnih klasičara, jer se radi o odjeći koja pruža i dugotrajnost i svestranost. U preppy stilu vladaju strukturirane siluete, neutralne boje i karirani printevi, pa će bezvremenski odjevni predmeti ovakve estetike biti komadi koje ćete nositi godinama. Za ovo skladno muško-žensko izdanje stilistica Jokera poigrala se sivim i plavičastim bojama, ali i kariranim printom, a rezultat je skladan vizualni dojam u kojem ćete se oboje osjećati samouvjereno i sofisticirano.

muški sako Galileo 99,00 eur

99,00 eur muške hlače Galileo 69,00 eur

ženska jakna Mango 49,99 eur

49,99 eur torba Elisabetta Franchi 262,00 eur

suknja Max&Co. 161,00 eur

ženska vesta Marella 92,50 eur

92,50 eur muška dolčevita Galileo 69,90 eur

69,90 eur sat Certus, Pavlinović Designer Jewelry 89,00 eur

89,00 eur remen Barbour, Five Star Fashion 75,00 eur

ženske cipele Aledona 230,00 eur

230,00 eur muške cipele Gant 103,20 eur

103,20 eur ženski hulahop Muller 10,90 eur

kravata Galileo 19,90 eur

19,90 eur marama Galileo 13,93 eur

BLACK GLAM LOOK

Crna boja je go to boja za sve kombinacije, a posebno kada su u pitanju elegancija i profinjenost. Bez male (ili u ovom slučaju midi) crne haljine ne može ni jedan ženski ormar, a muški ekvivalent svakako je crno elegantno odijelo. Muškarci, ako želite biti otmjeni, no u duši ste zaljubljenik u streetwear, neka vaš izbor umjesto bijele košulje i kravate bude basic bijela t-shirt majica. Rezultat ove modne sinergije je sofisticirano i elegantno izdanje koje podcrtava ideju ove Jokerove modne priče, da je udvoje, doista bolje!

odijelo Galileo 299,90 eur

299,90 eur haljina Twinset 272,00 eur

29,95 eur cipele Galileo 118,93 eur

haljina Twinset 272,00 eur

272,00 eur cipele Mango 45,99 eur

45,99 eur torbica Furla, Karla 227,00 eur

ženskecipele Mango 45,99 eur

45,99 eur muške cipele Galileo 118,93 eur

ogrlica Pavlinović Designer Jewelry 195,27 eur

195,27 eur naušnice Liu Jo, Pavlinović Designer Jewelry 69,00 eur

Modeli: Paula Buljan, Viktor Kuščić

Styling: Katija Čizmić

Foto: Daniela Rudan Velat

Hair: Hairbook by Ivica Šuljak

Make up: Koke by Fabu Spot

Prostor: Galerija /MKC