Joca Amsterdam pušten na slobodu

Sreten Jocić, u javnosti poznatiji kao Joca Amsterdam, pušten je danas na uvjetnu slobodu nakon odluke Apelacijskog suda u Beogradu, piše Danas.

Odluka Apelacijskog suda

Vijest je potvrđena i u službenom priopćenju suda u kojem se navodi da je rješenje doneseno 10. prosinca 2025. godine.

"Apelacijski sud u Beogradu donio je rješenje, kojim se uvažavanjem žalbe branitelja osuđenika, preinačava prvostupanjsko rješenje i osuđeni Sreten Jocić uvjetno otpušta s izdržavanja zatvorske kazne od 15 godina i određuje da se isti ima odmah pustiti na slobodu, s tim da uvjetni otpust može trajati najdulje do 28. veljače 2026. godine", stoji u objavi.

Sud je zaključio da su se stekli svi zakonski uvjeti za Jocićev otpust. U obrazloženju se ističe kako izvješća iz zatvora pokazuju da je ostvario "maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja" te da se "s razlogom može očekivati da će se osuđenik na slobodi dobro vladati, a posebno da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće počiniti novo kazneno djelo".

Preokret nakon žalbe

Današnjoj odluci prethodio je raniji neuspjeli pokušaj. Naime, Jocićev odvjetnik je u rujnu podnio molbu za uvjetni otpust Višem sudu u Beogradu, no taj je zahtjev bio odbijen. Obrana je potom uložila žalbu Apelacijskom sudu, koji je na kraju preinačio prvostupanjsku odluku i odobrio puštanje na slobodu.

Zbog čega je bio u zatvoru?

Podsjetimo, Jocić je uhićen 27. travnja 2009. zbog sumnje da je sudjelovao u ubojstvu hrvatskog novinara Ive Pukanića. Iako je na kraju tog sudskog postupka pravomoćno oslobođen, nije pušten na slobodu. Umjesto toga, 28. prosinca 2012. iz Centralnog zatvora prebačen je u Zabelu na izdržavanje kazne od 15 godina zatvora zbog poticanja na ubojstvo Gorana Marjanovića, zvanog Goksi Bombaš, 1995. godine.