Jeziva tragedija u Poljskoj: U frontalnom sudaru poginulo šestero ljudi

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na Badnje jutro u Poljskoj smrtno je stradalo šestero ljudi. Do frontalnog sudara između osobnih vozila VW Passat i Ford Kuga došlo je oko 6.30 sati na cesti u blizini mjesta Zielęcice, u zavoju, oko 48 kilometara sjeverozapadno od Opolea.

Prema navodima policije, VW Passat se prilikom sudara zapalio i u potpunosti izgorio. U tom se vozilu u trenutku nesreće nalazilo pet osoba, dok je u Fordu Kugi bio samo vozač. Nitko od sudionika nesreće nije preživio, a svi su poginuli na mjestu događaja.

Policija i vatrogasci provode istragu kako bi se utvrdio točan uzrok nesreće, kao i identitet stradalih osoba. Zasad nije poznato jesu li sve žrtve bile odrasle osobe. Mediji navode kako je riječ o trećoj prometnoj nesreći na istoj lokaciji u posljednjih nekoliko dana.

Iz vatrogasne postrojbe Brzega poručili su da je dionica ceste na kojoj se nesreća dogodila sigurna te da je do tragedije najvjerojatnije došlo zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Istražitelji, međutim, nisu isključili ni mogućnost neprilagođene brzine kao jednog od uzroka nesreće.