JEZIVA ISPOVIJEST Majka otkrila detalje s poroda: "Doktor me tukao, a dijete je umrlo..."

Mlada majka iz Srbije na društvenim mrežama napisala je kako je tijekom porođaja pretrpjela nasilje, a zbog svega joj je umrla beba.

Napisala je kako je u bolnicu primljena 11. siječnja jer joj je prošao termin za porođaj. Trebala je roditi carskim rezom, ali kada je doktor došao, odlučio se na prirodni put, prenosi Blic.

"Babice kažu da je beba jako visoko i da se ne može da spustiti u karlicu. Čekamo, vrijeme prolazi, babice me pregledavaju, ali se ništa ne mijenja, beba nikako da se spusti. Izmučena i bez snage, daju mi kisik. Molim doktora da napravi carski rez, on ništa. Molim i preklinjem doktora za pomoć i dalje, da me porodi carskim rezom i spasi mi dijete", napisala je.

Ispričala je kako ju je doktor vrijeđao, prijetio da će je udariti i smrskati glavu.

"Vrijeđa me na nacionalnoj osnovi, ja i dalje nakon svega molim njega za pomoć... Vidio je da se beba nikako ne može roditi, zaustavlja porođaj, daje anesteziju i počinje me otvarati kako bi me mogao nasilno poroditi, iako je vidio da se beba ne može spustiti. Kreće mi skakati po trbuhu i stiskati me. Rebro mi lomi, gubim zrak i svijest", navela je, javlja Blic.

Beba se zaglavila u karlici te nije mogla izdahnuti. Srce je prestalo raditi, ali doktori su dijete priključili na aparate i odveli. U šest ujutro javili su kako je beba umrla.