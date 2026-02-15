Jesu li ovo najslađe maškare koje ste vidjeli?

U petak, 13. veljače, Makarska je ponovno potvrdila ono što već znamo, kad su u pitanju dječje maškare, srce grada kuca najjače.

U dvije vesele povorke ulicama grada prošetalo je oko 1200 maskiranih mališana i njihovih roditelja. Vrijeme je bilo na našoj strani, a mašte, boja i smijeha nije nedostajalo ni sekunde.

Sudjelovala su djeca razredne nastave Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Osnovna škola oca Petra Perice te Područna škola Promajna, uz brojne makarske vrtiće koji su još jednom pokazali koliko su male maškare zapravo velika stvar.

Posebne čestitke idu odgojiteljicama i učiteljicama. Toliko truda, kreativnosti i ljubavi vidi se u svakoj maski, u svakom koraku povorke i u svakom dječjem osmijehu.

A veselje se nastavlja već u utorak, 17. veljače, kada nas očekuje veliki karneval i završno maškaravanje na Pokladni utorak.

Kako je bilo, najbolje će vam ispričati fotografije.