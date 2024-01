Jesu li napadači na mladiće u Vukovaru BBB-ovci su koji su bili u Grčkoj? 'Uspjeli su pobjeći'

Od izvora bliskih obitelji pretučenih maloljetnika u Vukovaru RTL neslužbeno doznaje da su trojica napadača bila u Grčkoj tijekom incidenta. Kako saznaju, oni nisu bili među uhićenima i nisu bili u grčkim zatvorima jer su prije toga uspjeli pobjeći.

Istovmreno je predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak nakon Predsjedništva HDZ-a također rekao da se ne isključuje da su napadači na maloljetnike u Vukovaru navijači koji su bili uhićeni u Grčkoj.

"Ako je ta informacija točna, na policiji je da to provjeri i da to objavi. Ta opcija nije još isključena. Očekujem da se huligane i one koji su napali maloljetnike bez ikakvog povoda i razloga sankcionira bez obzira tko su", rekao je Plenković.

Premlaćivanje u Vukovaru je osudio i nazvao "groznom pojavom" te kako da odgoj mora biti u ozračju kulturne komunikacije te tolerantnog i uključivog društva, a ne u ozračju primitivizma i divljaštva. Komentirao je i prozivke SDSS-a da je vlast pogriješila što je na zadnjoj obljetnici pada Vukovara bila iza kolone u kojoj su bili simboli mržnje.

"Mi smo u Vukovar išli prije Penave, te ćemo ići i nakon Penave", rekao je premijer.

''Ne vidim da je odlazak u kolonu sjećanja na Dan žrtve Vukovara bilo kako svrstavanje s politikom Domovinskog pokreta i gradonačelnika Penave. Oštro odbacujemo politiku onih koji su u stanju napisati bljuvotine o tome da smo mi odgovorni za to što se dogodila neka prometna nesreća'', rekao je Plenković.