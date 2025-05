Jesu li kopče loše za zdravlje kose? Stručnjaci imaju odgovor...

Kopče za kosu s kandžama, nekada nezaobilazan dodatak iz 80-ih i 90-ih, ponovno su zavladale modnom scenom, oduševivši generaciju zaljubljenika u jednostavne, ali elegantne frizure. Njihova popularnost danas nije slučajna – ove štipaljke nude brzo i praktično rješenje za povlačenje pramenova na moderan način. Bez obzira na to želite li podići kosu s lica, izbjeći tragove koje ostavljaju gumice, ili prikriti frizuru trećeg dana bez pranja, kopče su postale nezaobilazan alat.

Ali, koliko god da su praktične, kopče s kandžama nose i određene rizike za zdravlje vaše kose. Upravo je zbog toga Byrdie pitao stručnjake kako ih koristiti na najučinkovitiji, ali i najsigurniji način, kako bi vaša kosa ostala zdrava i bez oštećenja.

Je li kopča s kandžama sigurna za vašu kosu?

Kako objašnjava dr. Mina Amin, dermatologinja iz Los Angelesa, kopče za kosu funkcioniraju pomoću opruge koja spaja dva niza nazubljenih čeljusti, držeći kosu čvrsto na mjestu. Ovaj jednostavan mehanizam čini ih idealnim za brzo oblikovanje frizura, od konjskog repa do polu-podignutih stilova. No, Michelle Cleveland, vlasnica Hair Addicts Salona, upozorava da dugotrajno i čvrsto povlačenje kose može izazvati lomljenje vlasi i oštećenje korijena, što s vremenom može dovesti do stanjivanja kose.

Ako često koristite iste frizure, poput stalno povučene kose u punđu ili rep, možete povećati napetost na korijenu kose, objašnjava Jennifer Korab, frizerka slavnih. "Kopče, posebno one metalne s oštrim rubovima, mogu uhvatiti i povući kosu, uzrokujući pucanje vrhova i slabljenje pramenova s vremenom."

No, to ne znači da biste trebali odustati od omiljenog dodatka. Stručnjaci se slažu da kopče s kandžama mogu biti sigurne za svakodnevnu upotrebu ako ih koristite pravilno, piše Večernji list.

Kako pravilno koristiti kopču s kandžama?

Cleveland preporučuje nježno skupljanje kose bez prevelike napetosti. Umjesto prečvrstog povlačenja, pokušajte kosu zavrnuti i labavo pričvrstiti uz tjeme. Također, savjetuje da izbjegavate uvijek stavljati kopču na isto mjesto kako biste smanjili rizik od kroničnog lomljenja kose.

Jennifer Korab dodatno naglašava važnost dizajna kopče – birajte kopče s glatkim rubovima kako biste spriječili zapinjanje i oštećenje vlasi. Oštri, nazubljeni rubovi mogu biti privlačni zbog svog izgleda, ali često uzrokuju nelagodu i dugoročno mogu oslabiti kosu.

Osim što pazite na zdravlje svoje kose, dr. Mina Amin ističe još jednu važnu stvar – udobnost i sigurnost tijekom vožnje. "Kopče za kosu, posebno one veće, mogu ometati vašu udobnost i sigurnost u vožnji jer često strše iz stražnjeg dijela glave. To može uzrokovati nepravilno naslanjanje glave na naslon za glavu, što može smanjiti vašu sposobnost pravilnog okretanja glave i brzog reagiranja u slučaju nužde." Za vožnju, preporučuje jednostavnije, niže frizure kako biste izbjegli ove rizike.

Kopče s kandžama, osim što su moderni dodatak, mogu biti i sigurne za vašu kosu ako ih koristite na pravi način. Ključ je u tome da ih nosite s pažnjom – izbjegavajte prečvrsto povlačenje kose, redovito mijenjajte poziciju kopče i birajte modele s glatkim rubovima. Tako ćete izbjeći lomljenje i oštećenje kose, a pritom uživati u praktičnosti i eleganciji koju ovaj klasik iz 90-ih nudi.