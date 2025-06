Jesu li Jeff Bezos i njegova zaručnica stigli u u Hrvatsku? Evo što je otkrio vlasnik Marine Kaštela

Veliku pozornost u Kaštelima izazivaju dvije luksuzne jahte američkog milijardera Jeffa Bezosa.

On i njegova zaručnica Lauren Sanchez planiraju vjenčanje u Veneciji krajem mjeseca. Proslava će, prema pisanjima svjetskih medija, trajati nekoliko dana, a slavit će se i na mega jahti. Zasad nije poznato jesu li i najpoznatiji zaručnici na svijetu stigli na luksuzni brod privezan u Dalmaciji.

Jahta Koru vrijedna je oko pola milijarde dolara. Uz nju je i pomoćni brod Abeon koji služi kao logistička podrška s helidromom i dodatnim smještajem za posadu.

U RTL Danas razgovarali su s vlasnikom Marine Kaštela Josipom Berketom.

Berket je otkrio da je Bezos već treći puta u Kaštelu, zasigurno zbog poštovanje prema marini, menadžmentu i sigurnosti. Rekao je da službeno ne smije ništa govoriti jesu li tu ili nisu.

"Neslužbeno, meni sutra dolaze maturanti iz Beča, pa mi je to puno važnije nego jesu li oni tu", dodao je.

Hrvatska je top destinacija Mediterana

Najbogatiji ljudi svijeta dolaze ovdje, a oni biraju zaista top destinacije. Hrvatska je u srcu Mediterana i ona je prava meka za sve ljubitelje mora.

"To je točno, to cijeli svijet zna. Na nama je zbog toga velika odgovornost. Mi smo dobili ostavštinu od naših predaka, najljepši dio na zemaljskoj kugli. Ja sam kapetan dugo plovidbe, oplovio sam cili svit, vjerujte mi da ovog u svijetu nema. To je nama velika obaveza. Nemojmo plakati oko brojki. Iskoristimo to da popravimo kvalitetu da ostane ova ekskluziva koja je stvorena. Servisiramo ovu našu privilegiju, nemojmo sjeći granu na kojoj sjedimo", rekao je Berket.

Upozorio je da su Kaštela prije bila poznata po industriji, a sada ovdje dolaze najbogatiji ljudi svijeta sa svojih jahtama. "Ne zato što smo mi nešto puno pametni, nego zato što nam je to Bog dao. Mi moramo to sačuvati. To radi razliku", rekao je.

Berket je naglasio kako poštuju svakog gosta. U ovom slučaju su morali potpisati posebne ugovore koje se tiču privatnosti gosta. Rekao je da bilo još poznatih ljudi u Kaštelima.

"Ja tek iz medija saznam da su oni u našoj marini. Ne propitujem to s recepcijom ni direktoricom tko su i što su. Briga me i odgovorni smo da bude sve u redu, da budu zadovoljni svi gosti. Jadran je destinacija u kojoj moramo gajiti da lokalno stanovništvo dobro. Masovni turizam je tamo gdje dolazi gost jednom i više se ne vraća. Kada stranci dođu i vide da je i lokalnom stanovništvu dobro, da i oni imaju svoje brodove i plove oni će se uvijek vraćati jer će se smatrati dio tog blagoslova", zaključio je na kraju Berket.