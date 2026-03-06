Krajem veljače započela je obnova pješačke zone u Ćiril Metodovoj ulici u Splitu.

"U Ćiril Metodovoj ulici započeli su radovi na sanaciji asfaltnog zastora, uklanjanju postojećeg sloja asfalta te uređenju gornjeg sloja konstrukcije pješačke zone duž cijele ulice.

Paralelno s tim zahvatima, gradska tvrtka Vodovod i kanalizacija provest će sanaciju dotrajalih cijevi na cijelom obuhvatu radova, čime će se dodatno unaprijediti komunalna infrastruktura na tom području.

Ako vremenski uvjeti budu povoljni, završetak radova planiran je do 13. ožujka", objavljeno je to na Facebook stranici Grada Splita, ali čini se da nije došlo do svih građana.

Unatoč znakovima da se ulicom ne može proći, svjedočili smo pokušajima nekolicine Splićana da ipak - prođu ulicom. To im baš nije pošlo za rukom pa su sočnim psovkama "počastili" sve redom.

"Jesu baš morali ovako radit', da se uopće ne može proć'?!", ljutito će građanin.