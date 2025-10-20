Jeste li već upoznali splitskog 'doktora za ljubav'? U njegovom svijetu ljubavni odnosi nisu romantične bajke nego klinički slučajevi

Ako ste ikad poželjeli zakazati termin kod dr. Hitcha da vam “spasi” vezu, možda biste trebali dvaput razmisliti jer splitski Doktor za ljubav vjeruje da je najzdravije upravo odustati na vrijeme. On ne liječi slomljena srca, nego dijagnosticira razloge zbog kojih bi veza trebala puknuti. I dok dr. Hitch iz istoimenog popularnog filma uči kako osvojiti ljubav, Split je dobio svog doktora za ljubav koji pojašnjava i savjetuje kako i zašto napustiti vezu koja je osuđena na propast.

Autor knjige “Razlozi za prekid” u posljednje se vrijeme pretvorio u pravu internetsku senzaciju. Njegovi videozapisi, u kojima ozbiljno analizira apsurdne, ali zapanjujuće realne razloge za prekid od “ako ne prdi” do “ako joj palac nije najduži prst na nozi”, privlače korisnike društvenih mreža.

U njegovom svijetu, ljubavni odnosi nisu romantične bajke nego klinički slučajevi. Svaki simptom, ima dijagnozu, a svaka dijagnoza potencijalno vodi prema prekidu. On vjeruje da je emocionalna higijena jednako važna kao i fizička, i da je ponekad najzdravije pobjeći glavom bez obzira.

Publika ga voli i mrzi u isto vrijeme. Neki ga optužuju za cinizam, drugi za genijalnost. A u razgovoru za naš portal otkriva koliko je dugo skupljao “razloge” prije nego što ih je odlučio objaviti, zašto ga publika ne voli, te koji je po njemu najveći red flag u vezi.

Koliko dugo ste skupljali “razloge” prije nego ste odlučili objaviti knjigu i pokrenuti profil?

Knjiga "Razlozi za prekid" koju sam izdao prije više od 10 godina zapravo je rezultat mog doktorskog istraživanja na prestižnom institutu Science of Love u Clevelandu, gdje sam proveo tri intenzivne godine rada na terenu i raznim partnerskim klinikama, gdje sam se imao priliku susresti i upoznati s raznim slučajevima ljubavnih devijacija. Ovim putem zahvalio bi se mentoru mog rada, dr. Youngu, koji mi je između ostalog odobrio temu rada i stručno vodio kroz cijeli proces izrade doktorata temeljen na znanstvenim principima, ali i na zdravom razumu.

Svaki video psihoanalize objavljen na društvenim mrežama nastaje iz ozbiljne psihoanalitičke obrade sirovih, često i traumatičnih iskustava pacijenata. Međutim, ljudima je još uvijek ovaj smjer moderne psihologije nepoznat i potpuno razumijem zašto neki objave doživljavaju kao fikciju. Istina je ponekad toliko apsurdna da se čini izmišljenom.

Kako je publika reagirala?

Publika je, očekivano, reagirala jako loše. Prvo su mi zabranili ulazak u jednu gradsku knjižnicu, zatim me blokirala jedna specijalizirana Facebook grupa za samopomoć koju ne želim imenovati, a konačan udarac bila je zabrana mog predavanja na jednom obiteljskom savjetovalištu u Bjelovaru. No svaki kamen spoticanja za mene je zapravo samo potvrda valjanosti mog psihološkog smjera.

Ljudi teško prihvaćaju istinu. Većina ih živi u duboko kompromitiranim i toksičnim odnosima, emocionalno su taoci naslijeđenog modela patološkog odnosa svojih roditelja i instinktivno odbacuju sve što bi ih moglo natjerati na promjenu. Ja sam tu da ih probudim šamarom znanosti.

Kako i zašto ste odlučili proučavati ljubavne odnose i razloge za prekid?

Sve je počelo kada mi je prijatelj ispričao da ozbiljno razmišlja o prekidu zbog – ni manje ni više jer je djevojka otvorila zajednički Facebook profil. U tom trenutku shvatio sam nešto važno: razlozi za prekid veze često nisu onakvi kakvima ih stereotipno zamišljamo. Nisu to uvijek prevare, velike svađe, emocionalna distanca ili one famozne "nepomirljive razlike u karakteru". Ponekad su to sitnice koje, iz perspektive promatrača, djeluju trivijalno – ali za ljude unutar veze imaju duboko značenje. Takvi slučajevi su mi otvorili oči za kompleksnost ljubavnih odnosa, za ulogu osobnih granica, vrijednosti, očekivanja i komunikacije. Počeo sam uviđati koliko su razlozi za prekid često povezani s osjećajem identiteta, kontrole, privatnosti ili emocionalne sigurnosti – a ne samo s onim “velikim” dramama koje inače zamišljamo. Upravo ta slojevitost i naizgled paradoksalna priroda ljubavnih odnosa potaknula me da ih počnem dublje istraživati.

Od svih razloga, koji je izazvao najviše reakcija?

Bez konkurencije – Ako ne prdi. Iako naizgled trivijalan razlog za prekid, ovaj razlog dotaknuo je same temelje naših odnosa prema vlastitom tijelu, intimi i autentičnosti. Video analiza ovog razloga na TikToku je pregledana preko 230.000 puta, što jasno pokazuje da ljudi vape za dopuštenjem da budu svoji. Činjenica da riječ “prdac” još uvijek izaziva zgražanje govori koliko smo daleko od emocionalne slobode. Komentari ispod videa jasno pokazuju da je ljudima prijeko potrebna pomoć.

Koji je po Vama najveći red fleg u odnosima kada bismo trebali bježati glavom bez obzira?

Ako joj palac nije najduži prst na nozi. Kod dosta razloga može pomoći zajednička terapija, medikamenti i druge tehnike liječenja, međutim u ovom razlogu je uključena genetika jer je oboljeloj osobi u genetskom kodu zapisano da odbija prirodan poredak stvari, a tu će osobinu u jednom trenutku prenijeti i na odnos. Također, oboljeloj osobi genetski je poremećen hijerarhijski poredak nožnih prstiju što se u privatnom životu ispoljava kao problem s autoritetom. U ovom slučaju nikakva terapija ne pomaže, jedino estetska kirurgija može donekle ispraviti situaciju, ali tu nisam stručan.

Zašto su uvijek muškarci ti kojima nešto smeta, a samim time žene krivci za prekid?

Trenutno sam se posvetio razlozima za prekid iz muške perspektive, međutim u ordinaciju mi dolazi sve više žena, pa ću nakon većeg uzorka istraživanja objaviti i analize iz ženske perspektive.

Što je po Vama kao doktoru za ljubav najveći problem današnjih veza/brakova s obzirom da iz godine raste broj rastavljenih, više je samaca itd…?

Današnji problem je višeslojan, ali pokušat ću biti sažet. S jedne strane imamo kulturu instant zadovoljstva, gdje se sve – od hrane do partnera – naručuje putem aplikacija. S druge strane, generacije su emocionalno nepismene. Nismo naučeni kako voljeti, samo kako se svidjeti. Ovdje bih istaknuo primjer razloga za prekid: Ako samo otvara usta kao da zna riječi pjesme, dakle ako je osoba spremna sebe lažno predstaviti kao poznavatelja nebitne pjesme, postavlja se pitanje: Što je još spremna lagati kako bi se svidjela?

Uzrok povećanog broja rastava je zakašnjela detekcija nekompatibilnosti. Moj cilj je ukazati na pravovremeni razlog za prekid u samom začetku odnosa za dobrobit obiju strana.

Ima li doktor recept za uspješnu vezu?

Nemam. I svatko tko tvrdi da ima – laže i prodaje maglu. Uspješna veza nije jednoznačna jednadžba. Ne postoji formula koja kaže: 2 zajednička interesa + 1 putovanje godišnje + 1 ruža za Valentinovo = ljubav. Ono što usrećuje jednu osobu, može rastužiti neku drugu. Neki žele uzbuđenje, neki žele mir. Neki žele gledati TV zajedno, neki nemaju TV.

Razloge za prekid ste već objasnili. Možete li navesti razloge za ostanak u vezi?

Ako ne pronađe partnera ili partnericu u navedenim razlozima za prekid.

Kada utvrdite dijagnozu za prekid, slijedi li daljnja terapija?

Apsolutno. Mnogo devijacija mogu se uspješno tretirati individualnom i grupnom terapijom, psihološkim vježbama i radionicama, dok teži slučajevi moraju kombinirati i medikamente. Pristup je personaliziran i nakon procjene stanja određuje se metoda liječenja. Ključ svega je prihvaćanje vlastitog stanja i iskrena suradnja oboljele osobe i mene ili me.

Jeste li razmišljali o širenju ovog projekta?

Razmišljam o otvaranju velike klinike Razlozi za prekid na Dračevcu – zemljište je već u fazi prenamjene. Trenutno pripremamo svu dokumentaciju za prijavu na EU projekt za mentalno zdravlje i društvenu integraciju. Ako dobijemo sredstva, planiramo otvoriti centar s individualnim i grupnim terapijama, dijagnostičkim laboratorijem, kao i tematsku sobu za simulaciju prvog dejta. Ali o tome opširnije nekom drugom prilikom.