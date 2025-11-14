Jeste li primijetili nešto novo na Sirobuji?

Nastavlja se projekt uređenja gradskih ulica u Splitu.

Jučer, u četvrtak je nastavljena sadnja oleandara niz ulicu Kralja Držislava, dok je prethodna sadnja obavljena još na proljeće. Potvrdio je to za naš portal prvi čovjek Parkova i nasada, Siniša Gašparević .

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ova akcija dio je projekta „Zeleni urbani ekosustav 3“, koji Grad Split provodi s ciljem ublažavanja posljedica klimatskih promjena i stvaranja ugodnijeg urbanog okruženja za građane i posjetitelje.

Projektom je planirana sadnja 13.000 grmova na području Splita, uz implementaciju vodonatapnog sustava koji omogućuje efikasno zalijevanje direktno u korijen biljke. Time se smanjuje stres biljaka uzrokovan visokim temperaturama i sušom, a istovremeno se štedi voda.

Sadnja zelenila doprinosi smanjenju površinske temperature, filtriranju zraka i uklanjanju štetnih zagađivača poput sumpornog dioksida, dušikovog dioksida i ozona. Osim toga, grmlje pomaže u smanjenju buke, što posebno koristi stanovnicima koji žive uz prometnice.

Oleandri su odabrani zbog svoje otpornosti i dekorativnog efekta, a sadnja je provedena uz vodonatapni sustav koji osigurava optimalno zalijevanje direktno u korijen biljaka, smanjujući stres biljaka uzrokovan visokim temperaturama i sušom.