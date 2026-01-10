Jeste li primijetili? Banke ukinule jednu mobilnu uslugu

Potrošačima koji su zatražili paket besplatnih usluga ograničene su neke usluge koje su imali bez aktiviranja paketa, posebice kod mobilnog bankarstva, piše N1.

Što se i dalje smatra besplatnom bankarskom uslugom?

Hrvatska udruga banaka (HUB) odbacila je optužbe da banke svjesno opstruiraju zakonom zajamčeno pravo građana na paket besplatnih osnovnih bankarskih usluga, ističući da se zakonske izmjene primjenjuju od 1. siječnja te da je paket dostupan svim građanima na njihov zahtjev.

No, dio potrošača upozorava na ograničenja, osobito kod mobilnog bankarstva. Iako banke u okviru besplatnog paketa moraju ponuditi jednu digitalnu uslugu, većina se odlučila za internetsko bankarstvo, dok su u mobilnim aplikacijama neke funkcije ograničene – poput plaćanja i opcije „slikaj i plati“, uz jedinu mogućnost uvida u stanje računa.

Ograničenja zbog "troškova"

Iz HUB-a pojašnjavaju da su razvoj i održavanje mobilnog bankarstva znatno skuplji, zbog tehničkih zahtjeva i kibernetičke sigurnosti, pa su ograničenja posljedica troškova, a ne kršenja zakona.

S druge strane, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača navodi da su se građani najčešće žalili jer su, za aktivaciju besplatnog paketa, morali odmah podmiriti dozvoljeno prekoračenje, zbog čega su mnogi odustali. Predsjednica udruge Ana Knežević smatra da je paket nedovoljno jasno komuniciran te da „malo toga u njemu uistinu jest besplatno“.

HUB ističe da potpuno besplatan paket bankarskih usluga ne postoji nigdje u svijetu te da je Hrvatska iznimka jer je pravo prošireno na sve građane, a ne samo na socijalno osjetljive skupine. Procjenjuju da će to bankarski sektor godišnje stajati do 100 milijuna eura kroz gubitak prihoda od naknada.

Ministarstvo financija poručilo je da će, u suradnji s HNB-om, pratiti provedbu zakona te reagirati u slučaju nepravilnosti. Iz HUB-a naglašavaju da klijenti imaju slobodu izbora te da se aktivacija besplatnog paketa provodi isključivo osobnim dolaskom u poslovnicu, na zahtjev klijenta.