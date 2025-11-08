Jeste li ovu skupinu vidjeli na Poljudu? Nose ime Torcida, ali govore poljski. Evo tko su oni

Jeste li posljednja dva dana po gradu viđali momke u crnom, s natpisom Torcida na majicama? Ne, ne mislimo na ove naše članove Torcide.

Naime, u Split je došla skupina navijača iz Poljske. Riječ je o bratskoj skupini iz Poljske - Torcidi Gornik Zabrze.

Poljaci su uzor u navijanju pronašli upravo u splitskoj Torcidi pa su 1999. godine oformili istoimenu navijačku skupinu po svojim uzorima.

Torcida Zabrze je nekoliko puta dolazila na utakmice Hajduka te su uvijek rado viđeni gosti na sjevernoj tribini Poljuda.