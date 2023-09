JESTE LI OVO IKAD VIDJELI? Kliška tvrđava u nekom drugom obliku...

Stipan Ujdur, autor je novog 3D modela i video animacije utvrda Klis iz 1217. godine iz doba Vitezova Templara.

"Projekt rekonstukcije je napravljen u čast i slavu svojih predaka Vitezova Templara, u suradnji sa Škotskim viteškim Temlarskim Redom Order of The Knighst Templar of The Old Code United Kingdom. Ovaj templarski Red je impresioniran templarskim aktivnostima na teritoriju RH, i daju mi potporu da nastavim u rekonstrukcijama templarskih objekata i života u RH", otkrio nam je autor Stipan Ujdur.

Utvrdu Klis templarima je darovao kralj Andrija II. na svome odlasku u križarski rat 1217.godine. Budući da se njegov otac Bela III. zavjetovao da će ići na križarski pohod, a za života nije ispunio taj zavjet, obaveza je prenijeta na mlađeg sina Andriju koji je 1217. godine krenuo na križarski pohod u Svetu zemlju kako bi ispunio očevo obećanje. Iste godine, darovao je templarima tvrđavu Klis i postavio templarskog poglavara u Ugarskoj i Hrvatskoj, Poncija od Križa za namjesnika Hrvatske i Dalmacije.

"Prema pričanju, Templari su Klis 1221. prodali cetinskom knezu Domaldu u zamjenu za Šibenik. Sačuvana utvrđenja grada Klisa potiču iz vremena Kandijskog rata, kad su grad utvrdili Mlečani", navodi nam Ujdur.