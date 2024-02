JESTE LI OSJETILI POTRES? Najviše se osjetio u Hercegovini i Dalmatinskoj zagori: Evo nekih informacija

Novi potres pogodio večeras je pogodio Hercegovinu. Kako javlja EMSC, podrhtavanje se osjetilo oko 22 sata i 50 minuta.

Kako se doznaje, potres su najviše osjetili stanovnici Hercegovine, ali i Dalmacije. Mogao se osjetiti u Imotskom, Makarskoj, Vrgorcu, Posušju (BiH), Grudama (BiH)...

Još nije poznato gdje je epicentar potresa, ali pretpostavlja se da je središte bilo u zapadnoj Hercegovini.

Također, nepoznata je i magnituda, ali pretpostavlja se da je riječ o slabijem potres. Stanovnici spomenutih mjesta javljaju da se kratko osjetio te da je bilo blago podrhtavanje.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 16 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/JMBYhCziu3

— EMSC (@LastQuake) February 15, 2024