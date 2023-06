Jeste li ikada solili lubenicu? Evo zašto ju malo soli čini ukusnijom i slađom

Dodatak soli na slatku lubenicu uzrokuje na jeziku kontrast slanog i slatkog, zbog čega slatkoća lubenice još više dođe do izražaja, iako je obično njena slatkoća suptilna jer je lubenica puna vode.

Priznajem, i sama sam bila skeptična kada sam prvi put u rukama držala posoljen komad lubenice, no prijateljica je uporno inzistirala da probam, tvrdeći da je s malo soli puno slađa. Zagrizla sam i zaista, bila je u pravu, lubenica je stvarno bila slasnija posoljena, ispričala je slastičarka i food blogerica iz Los Angelesa Nicole Weston koja je uspjela zatomiti predrasude i natjerati se da kuša neobičnu kombinaciju. Zašto sol lubenicu čini slađom? "Dodatak soli na slatku lubenicu uzrokuje na jeziku kontrast slanog i slatkog, zbog čega slatkoća još više dođe do izražaja. Lubenica obično ima suptilnu slatkoću jer je puna vode, za razliku od npr. jagoda i drugog ljetnog voća koje ima koncentriraniji, intenzivniji okus, piše Večernji list. Također, sol u ustima potiče proizvodnju sline što lubenicu čini još sočnijom", pojasnila je. Trik je, kaže, na krišku lubenice staviti vrlo malo soli, odnosno raspršiti ju ravnomjerno po cijelom komadu. Ako stavite previše, kaže Weston, "ubit" ćete njezinu prirodnu slatkoću i morati ćete uzeti novi komad jer će posoljeni biti "bljak". Kakvu je sol je najbolje koristiti "Možete upotrebljavati bilo koji vrstu soli, uključujući kuhinjsku, ali ja radije koristim krupniju morsku ili košer sol. Kuhinjsku sol je lakše raspršiti po lubenici, no krupna morska sol daje veći slano-slatki kontrast, dok je u isto vrijeme potrebna manja količina. Također, lubenica odlično ide uz feta sir, jer ima sličan učinak", otkrila je slastičarka na Baking Bites.