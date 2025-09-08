JESTE LI GA VIDJELI? Nestao muškarac iz Kaštel Kambelovca

Policija i obitelj tragaju za Davorom Stepanekom, 52-godišnjim muškarcem iz Kaštel Kambelovca, koji je nestao u srijedu, 4. rujna 2025. godine. Prema informacijama objavljenim na stranici Nestali.hr, Davor je toga dana otišao u nepoznatom smjeru te mu se od tada gubi svaki trag.

Davor Stepanek rođen je 1973. godine u Splitu, a u trenutku nestanka bio je odjeven u radno odijelo. Visok je 182 centimetra, srednje je tjelesne građe, ima smeđu kosu i oči, a broj obuće mu je 42. Lice mu je okruglo, nos i uši srednje veličine.

Nestanak se vodi u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.

"U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr", stoji na stranici Nestali.hr.