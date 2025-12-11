Jeste li ga osjetili? Potres ponovno pogodio dio Dalmacije: "Zaljuljali se stolovi i namještaj"

U četvrtka, 11. prosinca 2025. godine, u 14:15 sati po lokalnom vremenu, zabilježen je potres magnitude 3.2 u Bosni i Hercegovini. Epicentar je bio 4 km sjeverno od Ljubinja, na dubini od 8 km.
Potres se osjetio i na jugu Hrvatske, no prema prvim informacijama nije bilo izvještaja o materijalnoj šteti ili ozljedama.
- 7 sekundi u Dubrovniku je prodrmalo - piše jedan korisnik.
- Jako kratak i jak - dodaje drugi iz Mokošice.
- Zaljuljali se stolovi i namještaj - dodaje treći.
- Čapljina A osjetio se, ali ništa posebno - nižu se komentari.
