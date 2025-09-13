Jeste li dobili pametno brojilo struje? Evo što se sve mijenja

Projekt Hrvatske elektroprivrede zamjene postojećih električnih brojila novim, takozvanim pametnim brojilima u punom je jeku. Za sada je zamijenjeno više od milijun brojila od ukupno njih 2,6 milijuna. Plan je sve završiti do 2029. godine.

Zagrepčanin Tomislav već je dobio novo brojilo i kaže da je zamjena bila brza i jednostavna.

„Pet minuta, ništa. Dečki došli, skinuli staru uru, stavili novu i ajde bok,“ rekao je za N1.

Dodaje da je nova tehnologija praktičnija.

„Više nema očitavanja staroga, sve elektronski ide. Koliko si potrošio – toliko platiš. I to je okej. Tako bi trebali promijeniti sve u Zagrebu,“ kaže Tomislav.

Ugradnja pametnih brojila dio je HEP-ovog projekta koji se sufinancira iz Europskog nacionalnog plana oporavka s čak 224 tisuće eura.

Ugrađeno više od 900 tisuća novih brojila

Dosad je ugrađeno više od 900 tisuća novih brojila u kućanstvima, od ukupno 2,6 milijuna obračunskih mjesta. Na poduzetničkim lokacijama ugrađeno je još oko 220 tisuća.

Direktorica Sektora za mjerenje i podršku tržišta u HEP ODS-u, Danijela Žaja, ističe da je projekt logistički zahtjevan:

„Mjesečna dinamika planirana je na oko 40 tisuća obračunskih mjesta. Projekt je izazovan jer zahtijeva veliko skladištenje, nabavu, terenski rad i uključivanje u sustav naprednog mjerenja, odnosno daljinskog očitavanja,“ rekla je.

Nova brojila omogućit će preciznije račune.

„Prednost ovog projekta je da svi korisnici dobivaju mjesečni račun za točnu količinu potrošnje u prethodnom mjesecu. Brojila imaju izlaze na koje se može spojiti kućna automatika pa se može upravljati trošilima u kućanstvu,“ pojašnjava Žaja.

Za građane to znači i bolju kontrolu potrošnje, posebno u vrijeme kada se očekuje rast cijena energenata.

Slavica iz Zagreba kaže da je cijena struje za umirovljenike već sada previsoka.

„Ja sam u mirovini, cijena mi je skupa. Sad sam čula da će opet sve poskupjeti. Što možemo... ja se mogu jedino dobrom zdravlju nadati,“ rekla je.

Kao mjeru štednje, neki koriste kućanske uređaje samo u vrijeme niže tarife.

„Ujutro se ranije dignem i onda veš-mašinu i sve to koristim,“ dodaje Slavica.

Osim preciznijih računa, nova brojila smanjuju i mogućnost prijevara. Ako se uređaj otvori ili pokuša manipulirati magnetom, signal automatski stiže u HEP-ov centar. Račun tako zaista odražava stvarnu potrošnju, piše N1.