Jeste li čuli što je Käärijä uzviknuo na kraju nastupa s Baby Lasagnom?

Finski predstavnik Käärijä i hrvatski miljenik publike Baby Lasagna zajedničkim su nastupom obilježili finalnu večer Eurosonga 2025., održanu u Baselu. U boksačkom ringu koji je poslužio kao impresivna scenografija, izveli su svoj novi duet Eurodab, ali i hitove s kojima su stekli status eurovizijskih ikona.

Publiku su podigli na noge čim su zasvirali prepoznatljivi taktovi Rim Tim Tagi Dim i Cha Cha Cha, pjesama koje su prošlih godina obilježile Eurosong. Njihova energija, zajednički nastup i besprijekorna izvedba pretvorili su nastup u pravi show, o kojem će se još dugo pričati.

Posebnu pažnju izazvale su riječi kojima je Käärijä završio nastup. "Europapa, hvala!", poručio je glasno i jasno – referenca koja je dirnula mnoge. Time je odao počast Joostu Kleinu, nizozemskom predstavniku s Eurosonga 2024., koji je diskvalificiran neposredno prije finala, što je tada izazvalo veliku buru među fanovima.

KAARIJA AT THE END OF HIS PERFORMANCE: "EUROPAPA THANK YOU" 🤯 #Eurovision #Eurovision2025 pic.twitter.com/kbLxIoc8Ho

— Task 🏆🇵🇹🇫🇷🇪🇪🇦🇲🇫🇮 (@ImRealTask) May 17, 2025