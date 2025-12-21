Jeste li bili danas na Poljudu? Donosimo veliku galeriju s tribina

Hajduk danas s početkom od 15 sati dočekuje Vukovar 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Rezultat je na poluvremenu 1:0, a strijelac za Bijele bio je Šego u 7. minuti.

Posljednji susret jesenskog dijela sezone Bijeli dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice, s osvojena 34 boda, četiri manje od vodećeg Dinama koji ima i utakmicu više nakon što je jučer svladao Lokomotivu.

U 17. kolu Hajduk je s 3:1 pobijedio Lokomotivu na Maksimiru, a dva gola za Hajdukovu momčad postigao je Rebić, dok se jednom u strijelce upisao Šego.

