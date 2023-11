Ješe: Karoglan je nastavio tamo gdje je stao, Hajduk će napredovati

U emisiji Stadion proanalizirali su 14. kolo SuperSort HNL-a.

"Zanimljivo kolo, bilo je par iznenađenja, Osijek je izgubio, a Rijeka i Dinamo nisu uzeli puni plijen", rekao je u uvodu Vedran Ješe.

- Bilo je dosta zanimljivih situacija, bit će ih interesantno objasniti, najavio je HTV-ov sudački ekspert Marijo Strahonja.

Hajduk - Rudeš 1:0

- Karoglan je sam rekao da igra nije bila bajna, no tri boda su najvažnija, kad se mučiš i pobijediš u malim utakmicama to je najbitnije. Bez Livaje, Melnjaka i Krovinovića, tri najbolja igrača, Hajduk je odigrao solidno i zasluženo pobijedio. Imao je Rudeš neke situacije, kad je dignuo stopera gore, no u konačnici Hajduk je kontrolirao utakmicu - kaže Ješe.

Osvrnuo se na povratak Karoglana:

- I kad su smijenili Karoglana bilo je čudno jer je imao 12 utakmica bez poraza, sad su nastavili niz. Atmosfera je odlična, igrači su zadovoljni njegovim dolaskom, mislim da će momčad napredovati pod njegovim vodstvom. Ozbiljna statistika, uvijek je pritisak klupa Hajduka. No poznaje nogomet i situaciju u Hajduku, njegov povratak je logična odluka.

Taktika Rudeša bio je dvostruki blok.

- Rudeš se već par kola diže, došlo im je nekoliko igrača potkraj prijelaznog roka s iskustvom i kvalitetom, bit će tvrd orah u nastavku. I njima su nedostajala četiri važna igrača, no Hajdukov hendikep ipak je bio veći, jer su mu nedostajala tri najkreativnija igrača, dok se Rudeš branio - objasnio je Ješe.

Rudeš je dosta prigovarao odlukama Darija Bela.

- On pušta čvršću igru, to je njegov stil. Dobro je odsudio, rekao je Strahonja,

U 49. minuti ima li kaznenog udarca za Rudeš?

- Igrač Rudeša koji je pao nema loptu pod kontrolom. Da je imao loptu u posjedu, da je u mogućnosti kreirati napada, mogao bi biti penal, rekao je Strahonja i osvrnuo se na situaciju u 91. minuti:

- Kontakt Sigura i Pavlovića je bio, no pitanje je intenziteta. Pavlović je djelomično naglasio pad. Sudac je bio postavljen bočno i vidio je dobro i treba mu vjerovati. Pitanje je i tko je prvi došao do lopte, meni se čini igrač Rudeša. S obzirom na ovu snimku ne vidim kazneni udarac.