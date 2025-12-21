Jeličić poručio sucu utakmice Hajduka: 'Imam jedan topao savjet za tebe, nisi više za ove stvari'

Hajduk je 2025. godinu zaključio s bodom manje od vodećeg Dinama. No, nakon utakmice je glavna tema bila suđenje Zdenka Lovrića.

Lovrić je prvo pokazao crveni karton stoperu Vukovara Tadiću, da bi u nastavku crveni karton dobili Ante Rebić i Marko Livaja. Lovrićevo suđenje komentirao je Joško Jeličić u MAXSportovoj emisiji Studio SuperSport HNL.

'Lovrić ne vidi prekršaj, stoji pet metara dalje. Nakon toga Rebiću da karton zbog prigovora, a da je svirao ne bi bilo prigovora. Da ima osobnost, koju nemaš onda daješ žuti karton Tadiću. To je i Garcia rekao i svaka mu čast. Druga stvar, imamo Rebića i Livaju zove ga VAR zbog crvenog. Marko Livaja je dobio 'Stojkovićev' drugi žuti karton. Ako si ono svirao moraš i ovo. U konačnici, Lovrić ima 44 godine. Imam jedan topao savjet, Zdenko razmišljaj o VAR sobi jer nisi više za ove stvari', ironičan je bio Jeličić, prenosi tportal.