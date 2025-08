Jeličić o Pukštasu: "On nema osnovnu školu u..."

Hajduk pobjedom protiv Istre 1961 (2:1) na Poljudu je otvorio novu sezonu SuperSport HNL-a, a na klupi je ponovno ostao Rokas Pukštas.

Mladi Amerikanac je prošle sezone kod Gennara Gattusa teško dolazio do minutaže, mnogi su očekivali da će se to promijeniti s dolaskom Gonzala Garcije, no zasad ne izgleda obećavajuće, piše gol.hr.

U dosad tri odigrana susreta skupio je tek 17 minuta, protiv Istre je dobio priliku tek u završnici susreta, a stručni komentator Joško Jeličić smatra da je Pukštasa teško uklopiti u sastav:

"Pukštas je igrač koji nema poziciju i osnovnu školu u tehničkom i taktičkom smislu. Teško ga je staviti u neki sustav, posebno kod Garcije koji teži kratkim dodavanjima. Jasno je da je fizički moćan, ali ovaj dio mu nedostaje", zaključio je u studiju Max Sporta.

Naravno, sezona je tek počela, sve se stigne promijeniti, ali prije samo godinu dana na Poljudu su se nadali višemilijunskoj odšteti za Pukštasa. Brujalo se o iznosu od 7 milijuna eura, a to trenutačno izgleda jako, jako daleko...