Jeličić o Livaji: Čovjek s milijunskim ugovorom ne može sjediti na klupi, to se mora rješavati

Joško Jeličić je u emisiji Studio SHNL analizirao utakmice 21. kola SHNL-a Glavni protagonist bio je sudac Zdenko Lovrić koji je dosudio jako dvojbeni penal za domaćine kod prvoga gola. Nakon toga je na isteku prvog poluvremena dosudio kraj susreta u situaciji u kojoj je Gorica išla u kontru tri na jedan.

Bijesni trener Goričana Mario Carević jurnuo je prema Lovriću zbog čega je dobio crveni karton, a čitavu situaciju u svojem stilu je prokomentirao Jeličić.

'S jedne strane mi je drago što Car ima problema problema s kukovima pa nije mogao stići Lovrića u poluvremenu. S druge strane mi ne bi bilo žao da ga je malo čvaknuo. Teško je pričati o nogometu pored Zdenka Lovrića. Prije par mjeseci bio je glavni akter utakmice Hajduka i Vukovara i tad sam mu poželio da ode. Međutim, ne da se. Ima se tu, je li, sedamsto ili osamsto eura po utakmici', grmio je Jeličić u studiju i nastavio:

'Mislim da bi većina trenera, evo i ja ću participirati da skupimo za optremninu da on otiđe. On je jedan od zadnjih relikata one mračne i tužne sudačke prošlosti. Imam dobar odnos Marijanom Kustićem, nikad ga nisam ništa tražio, znam da se ne želi miješati u suđenje, ali s tog aspekta mora nešto napraviti jer ovo više nema smisla.

Layec živi u Francuskoj i, ako ne zna što je bilo, trebao bi mu Kustić reći jer te stvari mora rješavati. Lovrić je ovu utakmicu uništio. Govorio sam prije Careviću da se mora smiriti, ali to je nemoguće u ovoj situaciji. Kavelj se u živom zidu drži za ono što Lovrić nema i proširi obujam za 1,4 centimetra i to je kazneni udarac!? Uništio je utakmicu'.

Posebnu je pozornost posvetio situaciji oko Marka Livaje i njegovom bijesu nakon zamjene u utakmici protiv Slaven Belupa.

- Slažem se s Gregurinom da su prva dva gola riješila utakmicu. Slaven je bolje stajao na terenu, pritiskao, ali morat će se s vrećama novca nositi s nedostatkom kvalitete. Hajduku je najvažnije da je pobijedio nakon dva poraza i sada mogu lakše čekati iduće utakmice.

- Livaja u zamrzivaču već 10, 15 kola. On i Rebić nisu postojali na utakmici. Livaja nije imao udarac u 70 i nešto minuta, 14 lopti je izgubio iz 29 dodira, znači svaku drugu loptu. Dueli 7/16, nezadovoljstvo je logično. Ako ništa, čovjek s milijunskim ugovorom ne može sjediti na klupi, to se mora rješavati. Dva najbolja igrača praktički nisu participirali. Pobjeda je bitna, ali nemaju se za što primiti.

- Bamba brzo trči, ali sporo odmiče. Šteta što mu nisu dali da ode u Bjelorusiju, malo Lukašenka odvesti na Hvar...

- Hajduk nije dovoljno dobar, pobijedio ili izgubio. Ne lovim se za rezultat, gledam stvari objektivno i razumno.