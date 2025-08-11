Jeličić izabrao najboljeg igrača Hajduka: "Suigrač za poželjeti"

Završeno je drugo kolo Supersport HNL-a. U uvodnoj utakmici kola Dinamo je u petak pobijedio Vukovar rezultatom 3:0, u subotu su Istra i Lokomotiva (2:2) te Osijek i Rijeka (0:0) odigrali bez pobjednika, dok je su u nedjelju domaće pobjede upisali Slaven Belupo protiv Varaždina (3:1) i Hajduk protiv Gorice (2:0). U studiju MAX Sporta kolo su prokomentirali analitičari Joško Jeličić i Hrvoje Vejić.

"Kolo je bilo zanimljivo, kartoni, VAR provjere... Dosta situacija o kojima će se pričati. Možemo bit zadovoljni", otvorio je Vejić, pa su se obojica dotaknuli europskih nastupa Rijeke i Hajduka.

Težak poraz Rijeke u Europi, s obzirom na kvalitetu protivnika. Ne vjerujem da je bilo podcjenjivanja, i ne vidim nikakav razlog da ne pobjede Shelbourne u uzvratu. Tom pobjedom mogu vratiti energiju u klub. Što se Hajduka tiče, bitno je da se pobjeđuje. Sviđa mi se koliko Garcia koristi svoj roster, koliko su igrači narasli, u zadnje dvije utakmice koristio je 19 igrača. Igrači se osjećaju važnim", rekao je Jeličić.

"Hajduk nije odigrao ni najbolju ni najlošiju utakmicu u Europi. Ponovno se dogodio spektakularan gol protivnika, ali Hajduk je snašao snage i pobijedio. Vjerujem da je Hajduk bolja momčad, Shelbourne vrijedi 3.5 milijuna eura, a Fruk 10. Vjerujem da je Rijeka bolja", nadodao je Vejić.

Osijek - Rijeka

"Đalović je morao misliti i o Europi, no to ne umanjuje prikazano na terenu. Vidjeli smo bojažljivu, plašljivu i poljuljanu Rijeku. Govorio sam da nakon Osijek - Dinamo da bih kupio kartu za Opus Arenu, a sada to ponavljam. Osijeku nedostaje Jakupović, a bez obzira na izostanke Osijek je jako dobro strukturirana momčad", rekao je Jeličić.

"Odlasci iz Rijeke? Moguće da to utječe, no Đalović i ostali su svjesni procesa i to je normalno za Rijeku. Više je utjecao poraz od Shelbournea, vidjelo se da su nakon tog poraza poljuljani. Ako dobiju Shelbourne u gostima ponovno imaju sve u svojim rukama", rekao je Jeličić

"Osijek je bio puno bolji, nadigrao je Rijeku u svim segmentima igre. Vidi se da nedostaje Jakupović. Bukvić i Omerović su maltretirali Menala, puno puta su probili stranu. Pravo je čudo da je Rijeka ostala s praznom mrežu. Rijeka se grčevito branila, falilo je samopouzdanja. Ipak, sve se može promijeniti jednim dobrim rezultatom. Osijek izgleda stvarno dobro, čestitke Rožmanu", nadodao je Vejić.

Hajduk - Gorica

"Hajduk je odigrao dobru utakmicu. Igrali su bez Livaje, može biti zadovoljan. Dosta igrača bolje pod Garciom. Bamba je bio nezaustavljiv, šteta što taj dečko nema malo bolju završnicu. Benrahou izgleda bolje, Šego se diže... Garcia može biti zadovoljan. Krovinović je trpio ogromne kritike prošle sezone, drago mi je radi njega", napomenuo je Vejić.

"Četiri utakmice na Poljudu preko 100 tisuća gledatelja. To su bolesne brojke. Garcijina ideja je jasna, i svi se igrači dobro osjećaju u toj ideju. Osim Pajazitija i Ivušića, to su igrači od prošle sezone. Veseli me što je Garcijin Hajduk hrabar. Sve što je prošle sezone stajalo u rovovima, sada izlazi. Garcia je na dobrom putu, igrači ga slijede", rekao je Jeličić i nastavio:

"Pajaziti je daleko najbolji vezni igrač Hajduka, i trenutno najbolji igrač Hajduka. 30 tisuća ljudi - daj meni loptu. Ima osobnost, obožavam takve igrače. Lopta je kod njega sigurna kao u albanskoj banci. On je suigrač za poželjeti. To je Prosinečki imao. Krovinović se bolje osjeća uz njega. Razgovarao sam s Krovinovićem, nije mu bilo lako."

"Velik broj igrača dolazi u završnicu. To želim vidjeti od mog Hajduka. Doći će i porazi, svi ovi protivnici nisu za sada top razina. Neka nastave tako. Što se tiče Žapera - vidite li koliko igrača Garcia koristi? Trener ima svoje ideje i ne vidi ga u toj poziciji", istaknuo je.

Prošle sezone smo gledali Hajduk koji je imao udarac svakih pola sata. Bilo je malo dosadnjikavo. Ovaj Hajduk je na dobrom putu", rekao je Vejić, pa nastavio o Mariju Careviću: "On je jedan od najtalentiranijih trenera u Hrvatskoj."

"Šegi je trenutno najbitnija podrška, ne može pronaći formu iz Varaždina. Gesta pokazuje kakvu podršku ima u Hajduku, a na lijep način su reagirali i navijači. Hajduku trebaju njegovi golovi, vidi se dobra atmosfera u klubu. Sada je najvažnije proći u Europi", nadodao je Vejić.