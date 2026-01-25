Jeličić: "Da Hajduk ima novca, mladi ne bi igrali"

Istra je pobijedila Hajduk 2:1 u utakmici 19. kola SuperSport HNL-a. Pogotke za goste postigli su Smail Prevljak i Emil Frederiksen, dok je poraz Hajduka ublažen autogolom Logija Hrafna Robertssona. S ova tri boda Istra je skočila na treće mjesto ljestvice, na kojem je i dočekala novu godinu.

Utakmicu je u emisiji MAXSport televizije komentirao Joško Jeličić, osvrnuvši se ponajviše na velik broj mladih igrača u početnom sastavu Hajduka.

– U Dalmaciji svi govore da treba stavljati mlade i trpjeti ih sedam godina, a sad će sigurno biti: “Daj, Garcia, nemoj stavljati te mulce.” Ne sjećam se kad je Hajduk stvorio ovoliko prilika – stativa, šansi… Almena je odigrao strašnu utakmicu. Heister je izašao na poluvremenu, ne zna ni na koju je stranu izašao. Čovjek ga je razvalio – rekao je Jeličić.

Naglasio je i individualnu kvalitetu pojedinaca u napadu.

– Driblinzi, šest ključnih dodavanja, tri kreirane prilike i četiri driblinga u prvom poluvremenu. Kad nema Marka Livaje i uz Rebića, to je igrač s najvišom nogometnom klasom u Hajduku – dodao je.

Jeličić smatra da je presudan faktor poraza bila mladost momčadi.

– Hajduk je izgubio jer mu je prosjek godina bio 22,5. Posebno je mlada zadnja linija i tim momcima treba dati kredit. Budimo sigurni da Hajdukovi mladi ne bi dobivali priliku da klub ima novca. Sjetimo se samo “drva” poput Ferra, koji su koštali kao pasja… da ne kažem što – zaključio je Jeličić.