Jelena Rozga progovorila o odnosu s Tončijem Huljićem sad kad je u vezi s njegovim sinom

Jelena Rozga je ovog ljeta imala dva velika nastupa u Crnoj Gori, a nakon uspješnog koncerta otkrila je manje poznate detalje o sebi. Progovorila je o odnosu s Tončijem Huljićem sad kad je u vezi s njegovim sinom, prenosi Story.

'Ništa se nije promijenilo, i dalje normalno fukcioniramo. Sad samo dok ručamo pričamo o pjesmama, Vjekoslava napiše tekst pa odmah na licu mjesta to prolazimo. Tako smo funkcionirali 30 godina. Predugo radimo, mi smo jedna glazbena obitelj otprije, a sad smo Ivan i ja skupa. Realno, poslovno se tu ništa nije promijenilo', otkrila je za Blic.

Na pitanje novinarke zove li je Tonči snaha, odgovorila je: 'Ne, uvijek je Jelena.'

Iako nije htjela da javnost čuje da je obnovila ljubav s Ivanom, s kojim je bila u emotivnoj vezi prije 10 godina, pjevačica kaže da ne krivi svoje susjede što su ih razotkrili.

'Nisam ljuta na svoje susjede što su otkrili moju vezu s Ivanom. Možda bih i ja rekla da sam nekoga vidjela. Nije da smo se skrivali. Samo ne volim o tome pričati u javnosti, volim to zadržati za sebe, volim živjeti što tiše. Ne volim stalno iskakati, nikad nisam bila takva i tako funkcioniram već 30 godina, tako da to ne bih htjela mijenjati', rekla je.

S Ivanom je bila u vezi prije 10 godina, a o obnavljanju njihove ljubavi kaže da je bilo suđeno.

'Ta ljubav je uvijek bila tu. Samo su bile neke druge okolnosti, pa smo se malo razdvojili, a sada smo opet zajedno i nikad sretniji', istaknula je.