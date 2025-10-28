Jedriličarski klub Split – 75 godina tradicije, uspjeha i ljubavi prema moru

U petak je u Splitu svečano obilježena 75. obljetnica Jedriličarskog kluba Split – simbola grada i mjesta gdje su odrasle generacije jedriličara, brodograditelja i zaljubljenika u more.

Početci sežu u davnu 1947. godinu, kada u splitskom brodogradilištu nastaje Pomorsko-brodarska sekcija Narodne tehnike pod vodstvom Petra Vicića, Vinka Jelaska i Nevena Duplančića, što se smatra klicom budućeg kluba. Dana 18. listopada 1950. održana je osnivačka skupština Jedriličarskog kluba Split, koji je pravno začet kao Radničko pomorsko brodarsko društvo “Vicko Krstulović”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Već 1951. započinje gradnja Lučice u Špinutu, a prve jedrilice svečano su uplovile 10. rujna 1953. - dan koji se do danas pamti kao jedan od najvažnijih trenutaka klupske povijesti. Klub je kroz desetljeća rastao, gradio hangare, društveni dom i stvarao sportsku tradiciju u kojoj su generacije prenosile znanje i ljubav prema jedrima.

Danas JK Split broji više od 700 članova i ponosno upravlja Lučicom posebne namjene – sportskom lučicom Split, jedinom koja se u gradu piše velikim slovom L i koja ima posebno mjesto u srcima Splićana.

Klub se kroz godine upisao i u povijest hrvatskog jedrenja:

sudjelovao je na čak četiri Olimpijske igre – od Karla Baumana (Helsinki 1952.) do Elene Vorobeve (Pariz 2024.),

osvojio prvu medalju pod zastavom Republike Hrvatske još 1991. godine zahvaljujući Mladenu Makjaniću,

i ostvario najbolji ženski olimpijski rezultat u povijesti hrvatskog jedrenja – 6. mjesto Elene Vorobeve na OI u Parizu 2024.

Također, Nina Marušić donijela je Hrvatskoj broncu sa Svjetskog prvenstva 2024. u Argentini, što je najbolji ženski kadetski rezultat u povijesti zemlje.

Osim sportskih rezultata, klub njeguje i baštinu plovidbe latinskim i oglavnim jedrima, što je prepoznato kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, te je poznat kao vrhunski organizator međunarodnih regata – od Svjetskog prvenstva klase Kadet 1972. do Europskog prvenstva klase Melges 24 u 2024. godini.

Priznanja i nagrade

Tijekom svečane večeri dodijeljena su priznanja zaslužnim članovima, institucijama i suradnicima koji su kroz godine podržavali rad kluba:

U kategoriji „Za pomoć i podršku razvoju kluba“ zahvalnice su dodijeljene institucijama koje su kroz godine prepoznale važnost jedrenja i doprinosile razvoju Jedriličarskog kluba Split. Među njima su: Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Grad Kaštela, Grad Solin, Lučka kapetanija Split, Zajednica tehničke kulture Split, Županijska lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Splitski savez sportova, Hrvatski pomorski muzej, Hrvatski jedriličarski savez i Hrvatski olimpijski odbor.

Za sportsku podršku:

JK Labud, JK Mornar, JK Zenta, JK Spinut, JK Orsan, JK Uskok, JK Opatija, JD Val, JK Val, JK Vega, JK Uljanik, JK Giričić, JK Bura, JK Zvir, JK Galeb, JK Vis, JK Šibenik, JK Sveti Nikola, YC Zagreb, JK Trogir.

Za podršku sponzora:

Špica sustavi – Neven Rusković, Lalizas – Ivan Boban, Zenit plus – Ana Marković, Sailing Point – Stipe Vitaljić, Quantum Hrvatska – Edin Pilav, Adriatic osiguranje – Ivan Vukadin, Stanić Grupa – Ante Budimir, Nova Forma – Robert Gaćina, Frka plus – Dejan Pavković, Conex – Mladen Milaković, Mejaši prvi – Mall of Split, Kristijan Gelo.

Za doprinos sportskom razvoju kluba:

Karlo Modrić, Željko Vojvodić, Tonći Antunović, Edo Smoljenović, Mario Novak, Mladen Makjanić, Elena Vorobeva, Nora Gotovac, Lovre Bakotić, Marin Mišura, Lorenzo Bertolino, Toma Smirčić, Ante Ćesić, Lukasz Podniesinski, Nina Marušić, Marta Tudor, Roko Tomšić, Zoran Jakić.

Kreativni iskorak:

Petar Reić (grafički vizuali) i Alen Nižetić (himna kluba).

Osobit doprinos:

Lukasz Podniesinski, Tonči Crljen, Nenad Knezović, Lovro Ivas, Andrej Šooš Maceljski, Ivan Žižić.

Posebno priznanje za dugogodišnju predanost klubu:

Vedran Ujević, Srećko Mišura, Nikola Kuljiš, Vladimir Kaliterna, Mislav Zuppa, Jozo Treursić, Petar Lovrić Pešo i Klapa Lučica (Gordan Mišetić i Milivoj Tafra).

Na kraju svečanosti, uz riječi: „Jedriličarski klub Split nije samo klub – to je obitelj, to je more, to je grad Split“, obilježena je obljetnica koja je podsjetila koliko more, ljudi i jedra mogu trajati – i kada vjetar mijenja smjer.