Jednostavan trik jamči savršeno hrskave i sočne pileće zabatke

Pileći zabatci s kostima i kožom jedan su od najpraktičnijih proteina za brzu večeru. Često se pripremaju tako da se stave u vruću tavu s malo ulja, zapeku kožom dolje, pa potom prepeku i dovrše u pećnici.

Iako je finalan rezultat zadovoljavajući, kožica često nije dovoljno hrskava, a masnoća koja prska po kuhinji bila je neizbježna.

No postoji jednostavnija metoda koja daje znatno bolje rezultate: početak u hladnoj tavi, bez dodanog ulja, uz dovršavanje u pećnici. Uz to se postiže hrskavija kožica, manje nereda i još izraženiji okus, piše Novi list.

Zašto ova metoda funkcionira?

Stavljanjem zabataka u hladnu tavu dopušta se da se masnoća iz kože polako otopi dok se tava zagrijava. To daje potpuno ravnomjerno hrskavu kožicu, sve do same površine mesa, umjesto samo površinskog prženja.

Ulje nije potrebno dodavati jer se tijekom zagrijavanja otapa dovoljno masnoće iz kože, što služi i kao masnoća za pečenje i kao izvor bogatog okusa. Rezultat podsjeća na prženu piletinu, ali bez prskanja, ulja i nereda.

Upute

Temeljito posušiti pileće zabatke papirnatim ručnikom. To je ključno za hrskavu kožu. Obilno posoliti s obje strane. Položiti zabatke kožom prema dolje u hladnu tavu (po mogućnosti gusenu). Uključiti srednje jaku vatru i peći 10–15 minuta, dok koža ne poprimi zlatno-smeđu boju. Okrenuti zabatke kožom prema gore i prebaciti tavu u pećnicu na 175 °C. Peći još 8–10 minuta, dok unutarnja temperatura mesa ne dosegne 74 °C. Izvaditi meso, pustiti da odstoji 5–10 minuta i poslužiti uz žlicu umaka iz tave.