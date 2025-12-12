Istražni zatvor za 23-godišnjeg krijumčara nakon smrti migranata na Savi

Policijska uprava brodsko-posavska izvijestila je o tragičnom događaju koji se jučer u ranim jutarnjim satima dogodio na rijeci Savi kod Slavonskog Broda. U 5.20 sati zaprimljena je dojava da se u rijeci prevrnuo čamac te da se više osoba nalazi u vodi i doziva pomoć. Odmah nakon dojave na teren su upućene policijske ophodnje i ostale žurne službe.

U suradnji s građanima i pripadnicima Javne vatrogasne postrojbe iz Save je izvučeno ukupno 13 stranih državljana te 23-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, osumnjičen za kaznena djela povezana s ilegalnim prevođenjem migranata. Sve osobe bile su pothlađene i u izrazito teškom stanju. Jedan muškarac na mjestu događaja nije davao znakove života, dok su dvije žene, unatoč naporima medicinskih timova, kasnije preminule u bolnici u Slavonskom Brodu.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je 23-godišnjak, zajedno s još uvijek nepoznatom osobom, dogovorio nezakoniti prijevoz stranih državljana čamcem preko Save, s teritorija Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, u zamjenu za novčanu naknadu.

Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom i sredstvom, kao i zbog teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti te nezakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj. Nakon predaje pritvorskom nadzorniku, sudac istrage odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor te je prebačen u Zatvor u Požegi.

Za spašene strane državljane slijedi postupanje prema Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakonu o strancima.

Iz policije upozoravaju da su ovakve situacije na području uz Savu, nažalost, sve češće. U zimskim mjesecima ilegalni pokušaji prelaska rijeke gumenim ili drvenim čamcima, ali i preplivavanjem, iznimno su opasni te nerijetko završavaju tragedijama. Ranije ove godine, zahvaljujući brzoj reakciji policijskih službenika i pripadnika HGSS-a, spriječena je jedna takva tragedija kada su iz hladne Save spašeni migranti.

Policija ističe kako krijumčari često pod utjecajem alkohola ili droga prevoze ljude u tehnički neispravnim vozilima, nerijetko u neadekvatnim i opasnim prostorima bez prozora i ventilacije, što dodatno ugrožava njihove živote.