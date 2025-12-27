Jedno francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto

U francuskim Alpama postoji jedno skijalište koje nudi potpuno besplatno skijanje ove zime. Da, dobro ste pročitali: besplatno skijanje za sve.

Riječ je o Saint-Colomban-des-Villards, u Savoji, smještenom na 1100 metara nadmorske visine.

Nažalost, razlozi za ovu odluku nisu nimalo veseli. Deficit odmarališta naglo se pogoršao u posljednje dvije godine, a kako bi se izbjegla daljnja financijska šteta, općina je, nakon mjeseci neizvjesnosti, odlučila uopće ne prodavati karte za skijanje ove zime. Cilj je uštedjeti novac.

Prema riječima gradonačelnika Pierrea-Yvesa Bonnivarda, skijalište Saint-Colomban-des-Villards već gotovo 25 godina ima deficit. U početku procijenjen na između 400.000 i 600.000 eura godišnje, deficit je znatno porastao posljednjih sezona, uglavnom zbog sve nepouzdanijih snježnih padalina. 2025. godine je deficit dosegnuo milijun eura, prenosi Forbes Hrvatska.

Za općinu s ukupnim godišnjim proračunom od 2,7 milijuna eura, situacija je postala neodrživa. “Gotovo 40 posto gradskog proračuna koristilo se za pokrivanje aktivnosti koje su stvarale gubitke“, rekao je Bonnivard za Euronews Travel, nešto što francuski zakon o lokalnoj samoupravi ne dopušta unedogled.

Financijski pritisak potaknuo je intervenciju Savoje, koja je naredila općini da drastično smanji operativne troškove, čak i ako to znači djelomično ili potpuno zatvaranje žičara. Situaciju je dodatno pogoršalo zatvaranje veze s Les Sybellesom, četvrtim najvećim skijališnim područjem u Francuskoj, čiji je Saint-Colomban-des-Villards bio dio od 2003. godine.

Naplata skijaških karata bi zapravo koštala više

Unatoč pokušajima pronalaska rješenja s operaterima žičara i vanjskim tvrtkama, nije pronađen održiv ekonomski model. Umjesto potpunog stopiranja skijanja, općina se odlučila za kompromis: drastično smanjenje skijališta, a istovremeno zadržavanje ograničenog dijela za stanovnike i posjetitelje. “Prelazak s povezanog skijališta na ništa bio bi grozan“, rekao je gradonačelnik za Euronews Travel, posebno za lokalna poduzeća.

Tako se rodila ideja da dio skijališta bude besplatno, a brojke objašnjavaju zašto. Prodaja skijaških karata zahtijevala bi zapošljavanje osoblja na blagajnama i vođenje sustava prodaje karata, što bi koštalo između 36.000 i 41.000 eura za sezonu. No, predviđeni prihod od karata dosegao bi samo 18.000 eura.

“Zapravo nas manje košta da ne naplaćujemo“, priznaje Bonnivard. “Možda zvuči kao ekonomski apsurd, ali financijski gledano, ima smisla.“

Sveukupno, općina procjenjuje da će troškovi besplatnog skijanja ove sezone iznositi 150.000 do 200.000 eura, što je oko pet puta manje nego prošle zime. Deficit je i dalje prisutan, ali se njime može upravljati.

Manje skijalište usmjereno na obitelji i početnike

U praksi, skijalište će imati mini skijalište: dvije vučnice i dio namijenjen početnicima i obiteljima. Hoće li eksperiment privući više posjetitelja ostaje neizvjesno, posebno jer su snježni uvjeti na ovoj nadmorskoj visini sve nepredvidljiviji.

Za gradonačelnika, ova odluka je privremeno, a ne dugoročno rješenje.

“Na 1100 metara, alpsko skijanje je u konačnici osuđeno na nestanak“, kaže on, napominjući da klimatske promjene napreduju brže nego što se očekivalo, posebno u Alpama.

“Izazov je sada preoblikovati budućnost planinskih sela srednje nadmorske visine diverzifikacijom njihove turističke ponude, što je bolna, ali nužna promjena za zajednice koje su dugo ovisile o skijanju.“

Uz besplatno skijanje za početnike, općina radi na promjeni svoje turističke ponude, kako zimi tako i izvan nje. Zimske pješačke staze već su dostupne, posebno na sunčanijim padinama gdje se snijeg brzo topi.

Prema riječima gradonačelnika, geografija sela – s velikim područjima okrenutim prema jugu i ograničenim zadržavanjem snijega – sve više otežava oslanjanje samo na alpsko skijanje.

Očekuje se da će planinarenje, pješačke staze i aktivnosti u prirodi igrati sve veću ulogu, dok ljetni turizam već privlači stalan broj posjetitelja.

“Do sada smo ulagali gotovo svu svoju energiju, vrijeme i novac u skijašku aktivnost koja je donosila gubitke“, objašnjava Bonnivard.

Međutim, promjena će potrajati. Pronalaženje pravog modela turizma tijekom četiri godišnja doba zahtijeva i javna ulaganja i podršku lokalnih poduzeća, što gradonačelnik priznaje da se neće dogoditi preko noći.

Zasad, eksperiment s besplatnim skijanjem ostaje samo to: eksperiment. Općina planira procijeniti rezultate na kraju sezone, a potpuna financijska i turistička analiza zakazana je za travanj. Zatim će lokalne vlasti odlučiti može li se model ponoviti ili prilagoditi u budućim zimama.

U međuvremenu, Saint-Colomban-des-Villards nudi nešto sve rjeđe u Alpama: priliku za otkrivanje skijanja bez financijskog pritiska koji dolazi s većinom odmarališta.

Za početnike, obitelji i znatiželjne skijaše, to je prilika da zakorače na snijeg bez obveze kupnje skupe skijaške karte, dok za samu općinu to može označiti prvi korak prema održivijoj budućnosti izvan alpskog skijanja.