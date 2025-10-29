Close Menu

Jedna vatrogasna postrojba u Čileu nosi ime 'Dalmacija'. Osnovali su je Hrvati

FOTO Vatrogasci iz Čilea posjetili Javnu vatrogasnu postrojbu Split

Javna vatrogasna postrojba Split ugostila je dvojicu vatrogasaca iz Čilea, članove postrojbe “Compañía Croata de Bomberos Dalmacia N°5”, vatrogasne postaje koju su osnovali Hrvati još 1877. godine, a koja i danas s ponosom nosi ime Dalmacija.

Iako se već neko vrijeme prate putem društvenih mreža, zbog velike udaljenosti vatrogasci su se sada napokon imali priliku upoznati uživo. Tom prigodom razmijenili su poklone i suvenire, a zastavica i grb čileanske postrojbe odsad se nalaze u trofejnoj vitrini splitskih vatrogasaca.

Kako ističu iz JVP-a Split, susret je bio prilika za razmjenu iskustava, priča i tradicije koja povezuje hrvatske vatrogasce s onima koji njeguju svoje hrvatske korijene na drugom kraju svijeta.

„Veseli nas što smo imali priliku upoznati kolege iz Čilea i nadamo se da će ovo biti početak dugotrajnog prijateljstva i suradnje. Hrvatsko nasljeđe vrijedi čuvati, ma gdje god se nalazili,“ poručili su iz splitske postrojbe.

