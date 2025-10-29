Jedna vatrogasna postrojba u Čileu nosi ime 'Dalmacija'. Osnovali su je Hrvati

Javna vatrogasna postrojba Split ugostila je dvojicu vatrogasaca iz Čilea, članove postrojbe “Compañía Croata de Bomberos Dalmacia N°5”, vatrogasne postaje koju su osnovali Hrvati još 1877. godine, a koja i danas s ponosom nosi ime Dalmacija.

Iako se već neko vrijeme prate putem društvenih mreža, zbog velike udaljenosti vatrogasci su se sada napokon imali priliku upoznati uživo. Tom prigodom razmijenili su poklone i suvenire, a zastavica i grb čileanske postrojbe odsad se nalaze u trofejnoj vitrini splitskih vatrogasaca.

Kako ističu iz JVP-a Split, susret je bio prilika za razmjenu iskustava, priča i tradicije koja povezuje hrvatske vatrogasce s onima koji njeguju svoje hrvatske korijene na drugom kraju svijeta.

„Veseli nas što smo imali priliku upoznati kolege iz Čilea i nadamo se da će ovo biti početak dugotrajnog prijateljstva i suradnje. Hrvatsko nasljeđe vrijedi čuvati, ma gdje god se nalazili,“ poručili su iz splitske postrojbe.